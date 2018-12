"Vakbonden spelen met vuur door in deze onzekere tijden bedrijven lam te leggen” ADN

14 december 2018

11u04

Bron: Belga 0 De vakbonden spelen met vuur door in deze onzekere tijden stakingen te organiseren. Dat vindt de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka, die de vakbonden oproept tot verantwoordelijkheidszin. Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) zegt begrip te hebben voor de acties. Maar, aldus de grootste werkgeversorganisatie van het land, er zijn nu eenmaal maatregelen nodig om de pensioenen betaalbaar te houden.

Voka verwijst naar de brexit, de regeringscrisis en de vertragende conjunctuur. Dat zorgt voor een heel onzeker klimaat. "Dit is niet het moment om met vuur te spelen en onze bedrijven lam te leggen", waarschuwt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.



De werkgeversorganisatie roept de bonden op de sociale acties niet te laten uitdijen maar zich constructief op te stellen en de regels van het sociaal overleg te volgen. "De vakbonden moeten beseffen dat iedereen langer zal moeten werken en dat we in sociaal overleg moeten zoeken hoe we dit werkbaar kunnen houden. Dat gebeurt nu al in het Vlaams sociaal overleg", aldus nog Maertens.

“Noodzakelijk”

Het VBO zegt begrip te hebben voor de actiedag. “De wereld verandert, sneller dan we soms denken of willen. Dat maakt ons onzeker, omdat we geen idee hebben wat de toekomst brengt. Toch zijn ambitieuze hervormingen op de arbeidsmarkt of in onze pensioenen noodzakelijk”, aldus gedelegeerd bestuurder Pieter Timmermans in een reactie in een open brief.



Het VBO verwijst naar een open brief uit 2004 door sp.a’ers Frank Vandenbroucke en Johan Vande Lanotte, waarin ze wijzen op de lage werkgelegenheidsgraad en kortere loopbaanduur in ons land in vergelijking met de andere landen. “Binnen enkele weken zal deze brief exact 15 jaar oud zijn, maar hij is actueler dan ooit”, klinkt het bij het de werkgeversorganisatie.

Om de betaalbaarheid van de pensioenen te kunnen garanderen, argumenteert het VBO, zijn nu eenmaal hervormingen nodig. “We kunnen dit systeem enkel behouden door onze werkgelegenheidsgraad te verhogen”. Er moet ook worden ingezet op langer werkbaar en wendbaar werken, en een verdere lastenverlaging op arbeid.

Bekijk ook: