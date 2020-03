"Uitspraak Jambon over tijdelijke werkloosheid is onterecht, bouwbedrijven sluiten niet zomaar”

26 maart 2020

13u46 16 De bouwsector vindt de uitspraak van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) - dat onder meer in de bouw en bij de dienstenchequebedrijven er soms te snel een beroep gedaan wordt op de regeling van tijdelijke werkloosheid - "onterecht". Dat meldt de Vlaamse Confederatie Bouw. Ook vanuit de sector van de poets- en huishoudhulpen kwam al kritiek op de uitspraak.

"Er zijn uiteenlopende factoren waardoor bouwbedrijven door de coronamaatregelen in een situatie van overmacht terechtkomen en dus wel gedwongen zijn om gebruik te maken van het systeem van tijdelijke werkloosheid", klinkt het bij de Vlaamse Confederatie Bouw.



“Bouwbedrijven gaan niet zomaar dicht. Door de coronacrisis dreigen trouwens voor steeds meer bouwbedrijven liquiditeitsproblemen. Vaste kosten lopen onverbiddelijk door. Als zij sluiten, is dat een weloverwogen beslissing waarvoor zij niet over één nacht ijs gaan.”

Boetes

Volgens de Vlaamse Confederatie Bouw heeft de politie ook zeer nauwgezet toegezien op de naleving van de maatregelen. "In bepaalde politiezones heeft de politie zelfs stevig gereageerd en bouwplaatsen stilgelegd waar dit niet nodig was. Bouwbedrijven kregen daarbij ook boetes opgelegd." Sommige maatregelen werden nadien ook nog strenger gemaakt.

"De FOD Binnenlandse Zaken heeft recentelijk gesteld dat alle bouwactiviteiten in bewoonde panden verboden zijn, met uitzondering van dringende herstellingen of interventies. Dit verbod treft alle aannemers die nu nog in bewoonde panden schilder-, stukadoor-, tegel- en schrijnwerken of installatiewerken uitvoeren. Precies die strengere maatregelen heeft de Vlaamse Confederatie Bouw ertoe aangezet om ook voor die bouwbedrijven de corona-hinderpremie aan te vragen.”

Bevoorrading

Daarnaast zijn er volgens de Vlaamse Confederatie Bouw ook problemen met de bevoorrading van de bouwplaatsen en zijn er nog sommige opdrachtgevers die werken stilleggen. "Hieruit blijkt duidelijk dat heel wat bouwbedrijven door de coronacrisis in een toestand van overmacht terechtgekomen zijn en daardoor geen alternatief hadden dan tijdelijke werkloosheid aan te vragen."

