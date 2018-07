"Uitspraak EU-Hof van Justitie zet duurzame landbouw in Europa op helling" TTR

31 juli 2018

De recente uitspraak van het Europees Hof van Justitie met betrekking tot nieuwe technieken om organismen genetisch te modificeren zoals mutagenese "zet de ontwikkeling van duurzame landbouw in Europa op de helling". Dat stelt het VIB, dat 75 onderzoeksgroepen in Vlaanderen en Brussel op vlak van biotechnologie groepeert. Volgens het VIB zijn zowel onderzoeksinstellingen als bedrijven in de sector zeer ontgoocheld over de uitspraak.

De zaak gaat over nieuwe technieken voor genetische modificatie van gewassen, zoals mutagenese, die kleine wijzigingen aanbrengen aan het genoom van een gewas of levend organisme zonder daarbij vreemd DNA te introduceren. Volgens het Hof van Justitie moeten dergelijke gewassen voortaan aan dezelfde test- en etiketteringsvereisten voldoen als andere genetisch gemanipuleerde organismen (GGO's). Er wordt enkel een uitzondering gemaakt voor oudere technieken die veilig zijn.

"De uitspraak van het Hof is werkelijk absurd en zal - alvast in Europa - de broodnodige landbouwinnovatie een halt toeroepen", aldus Dirk Inzé (VIB-UGent Centrum voor Planten Systeembiologie). Volgens het VIB zal het in Europa voor overheidsinstituten en bedrijven heel moeilijk worden om zelf nog producten te ontwikkelen met innovatieve plantenveredelingstechnieken. Gevreesd wordt dat investeerders en bedrijven zullen wegtrekken uit Europa. Bayer verhuisde recent al zijn afdeling voor gewasverbetering naar de VS. VIB-directeur Johan Cardoen spreekt van de "doodsteek voor het plantenonderzoek en de landbouw in Europa".

In haar mededeling wijst het VIB er voorts op dat de oude mutagenesetechnieken al meer dan 60 oud zijn en geleid hebben "tot producten die we bijna dagelijks eten". In vergelijking met de nieuwe technieken zijn de oude echter veel minder precies en "was het zowat schieten met een kanon op de mug". De landbouw staat bovendien met de groeiende wereldbevolking voor immense uitdagingen. "Oplossingen om gewassen beter bestand te maken tegen droogte hebben we nu nodig, en niet over 50 jaar", aldus Dirk Inzé.