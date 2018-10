"Uitgebluste" Michel kan oppositie niet overtuigen: "Geen woord over Arco of het klimaat" SPS

08 oktober 2018

15u58

Bron: Belga 1 Oppositiepartijen sp.a, Groen en Vlaams Belang reageren teleurgesteld op de regeerverklaring van premier Charles Michel . Volgens sp.a-fractieleider Meryame Kitir gaf de premier een "uitgebluste" indruk en volgens Vlaams Belang-fractieleider Barbara Pas dreigt "opnieuw een jaar van ontgoocheling". Voor Kristof Calvo (Groen) was het klimaat "de grote afwezige" in de State of the Union.

Van oppositiepartijen moet een regering geen applaus verwachten, maar de 39 bladzijden tellende toespraak van premier Charles Michel krijgt behoorlijk wat tegenwind van de Vlaamse oppositiepartijen sp.a, Groen en Vlaams Belang. "Bij een laatste beleidsverklaring verwacht ik een premier die vol energie en moed zijn beleid verdedigt, maar de premier gaf vooral een uitgebluste indruk", zegt sp.a-fractieleider Meryame Kitir. "Ik verwacht van deze regering niet veel meer de komende zevende maanden", aldus Kitir.

Volgens de sp.a-politica zegt de regering tegen zichzelf dat ze "goed bezig" is, maar zou ze de beloofde investeringen in factchecking beter op zichzelf toepassen. "Zo bengelen we onderaan de Europese lijst op het vlak van jobcreatie", aldus Kitir.

Gevoel voor humor

Ook volgens Vlaams Belang-politica Barbara Pas bewijst de regering met die factchecking "vooral dat ze gevoel heeft voor humor". "Denk maar aan de cijfers rond jobcreatie of op het gebied van migratie", aldus Pas. Pas heeft naar eigen zeggen ook "weinig nieuws" gehoord en volgens haar maken de burgers zich best op voor "een jaar van ontgoocheling".

De verschillende fractieleiders benadrukken dat een aantal dossiers niet aan bod is gekomen in de regeerverklaring. "Geen woord over Arco, geen woord over Belfius", is te horen. Voor Kristof Calvo van Groen was er nog een andere "grote afwezige", namelijk het klimaat. "Net op de dag dat er een alarmerend klimaatrapport naar buiten wordt gebracht, spreekt de premier amper over het klimaat. Daarmee mist deze regering de belangrijkste afspraak voor de toekomst", aldus Calvo.

Andere realiteit

Ook langs Franstalige kant is de oppositie niet mals voor Michel. Daar klinkt het verwijt dat Michel "geen band meer heeft met de realiteit". "Met zijn troebel discours leeft de eerste minister niet meer in de werkelijkheid", aldus PS-fractieleider Ahmed Laaouej. Ook volgens Raoul Hedebouw (PTB) "leeft Michel niet in dezelfde realiteit als wij".

Olivier Maingain (DéFI) toonde zich dan weer niet onder de indruk van de goede cijfers die Michel heeft genoemd, bijvoorbeeld op het vlak van groei. "De Belgische groei ligt laag in vergelijking met andere landen", aldus Maingain.

Volgens Catherine Fonck (cdH) heeft de premier dan weer "niet alle cijfers gegeven". Volgens haar blijft de regering ver verwijderd van de realiteit van de mensen op het vlak van gezondheid, pensioenen, eindeloopbaanmaatregelen. "En dan heb ik het nog niet over het dossier van de zware beroepen, dat men al vier jaar belooft. Dat zit nog steeds vast op zes maanden van het einde van de legislatuur".

145.000 openstaande vacatures

Werkgeversorganisaties klinken dan weer iets positiever. Al wijzen ze erop dat er nog heel wat dossiers op de plank liggen. Zo benadrukt het VBO de uitvoering van de arbeidsdeal en dringt Voka aan op meer zekerheid op het vlak van energievoorziening.

Voka-topman Hans Maertens is tevreden dat de regering ook in het laatste jaar van de legislatuur nog hervormingen wil realiseren. "Ook in de laatste minuut kan en moet er nog gescoord worden", aldus Maertens.

Hij ziet met Voka nog een aantal uitdagingen. "De krapte op de arbeidsmarkt en de onzekerheid omtrent de energievoorziening zijn grote bedreigingen voor onze bedrijven. We verwachten dan ook dat de federale regering dit dringend aanpakt de komende maanden," aldus Maertens.

Ook volgens VBO-topman Pieter Timmermans "liggen er nog heel wat dossiers op de plank". "De uitvoering van de arbeidsdeal verdient bijzondere aandacht en moet een opstapje zijn voor een verdere flexibilisering van de arbeidsmarkt in 2019", aldus Timmermans.

Timmermans beseft dat de nakende lokale verkiezingen een impact kunnen hebben, ook op het federale beleid. "Toch roep ik op tot enige verantwoordelijkheidszin", aldus Timmermans. "Er zijn maar liefst 145.000 openstaande vacatures die ingevuld moeten worden, en de cijfers lopen nog steeds op. Dit remt het groeipotentieel van onze economie af omdat bedrijven een aantal marktopportuniteiten niet kunnen grijpen en het aantal werkzoekenden minder daalt dan mogelijk. Het volgende half jaar wachten nog drie opdrachten: besturen, besturen, besturen", besluit de VBO-topman.