"Uitbuiting van kwetsbare meisjes": Debaets dient klacht in tegen 'sugardatingcampagne' SVM

10u42

Brussels staatssecretaris voor Gelijke Kansen Bianca Debaets dient bij het parket een klacht in tegen de Noorse datingsite 'Rich Meet Beautiful'. Die site lanceerde een promotiecampagne 'Een studentenlening? Date een sugar daddy'. Daarbij wil men studentes koppelen aan bijvoorbeeld oudere, welgestelde zakenmannen. Debaets is "gechoqueerd" door de campagne. Ze dient niet alleen een klacht in, maar vraagt ook aan de Brusselse burgemeesters om de campagne op hun grondgebied te verbieden.

De campagne van 'Rich Meet Beautiful' doet het nodige stof opwaaien. Tegen de campagne, die zich richt op studenten tussen 18 en 26 jaar, werd al een klacht ingediend bij de Jury voor Ethische Praktijken. Die zal de klacht volgende week dinsdag behandelen. Enkele ministers van de regering van de Franse gemeenschap kondigden ook al een klacht aan en de stad Leuven heeft al laten verstaan dat de campagne niet welkom is.

Intussen zegt ook Brussels staatssecrataris voor Gelijke Kansen Bianca Debaets (CD&V) dat ze een klacht indient tegen de campagne. Zij is naar eigen zeggen "gechoqueerd" door de campagne. "Het bedrijf achter deze agressieve en verachtelijke campagne is ongetwijfeld actief in het domein van de prostitutie van jonge studentes", aldus Debaets.

"Seksistisch en vernederend"

"Voor mij gaat het om de uitbuiting van kwetsbare meisjes die het soms niet breed hebben en die worden aangetrokken met de belofte van overvloedige geschenken en financiële vergoedingen als ze zich ter beschikking stellen van oudere zakenmannen." Bovendien zijn de beelden die gebruikt worden in de campagne volgens Debaets ronduit "seksistisch en vernederend" voor vrouwen.

Voor Debaets kan de campagne niet door de beugel. Ze dient niet alleen zelf een klacht in bij het parket van Brussel, maar roept meteen ook alle Brusselse burgemeesters op om de campagne op hun grondgebied te verbieden.