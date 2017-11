"U kan te voet naar huis". Boer (74) krijgt levenslang rijverbod na zesde veroordeling voor dronken rijden Deze week in de politierechtbank EB

Bron: Eigen berichtgeving 0 photo news Archiefbeeld. Naast de man die te hard op het gaspedaal had gedrukt om een "te trage" Aixam voorbij te steken, vierden de dronken weggebruikers de voorbije week helaas weer hoogtij in de politierechtbank. Onder hen een fietser met 3,75 promille achter de kiezen, een turnleraar die nog beschonken was van de avond voordien en een opa die zich iets te ver had laten gaan op een communiefeest. De hoofdvogel werd evenwel afgeschoten door een bejaarde landbouwer, die nochtans "maar één alcoholvrij pintje had gedronken".

Boer (74) krijgt levenslang rijverbod na zesde veroordeling voor dronken rijden

De politierechter in Oudenaarde heeft de 74-jarige landbouwer M. H. uit Zingem een levenslang rijverbod gegeven nadat hij al voor de zesde keer in dronken toestand achter het stuur werd betrapt. De man weigerde ook deze keer een blaas- en bloedproef af te leggen, nadat agenten hem met zijn voertuig over de weg zagen slalommen. Hij sprak ook nog eens met een dubbele tong, sleepte met zijn voeten en rook volgens de verbalisanten duidelijk naar alcohol. "Ik kwam van de kaartersclub en had daar één alcoholvrij pintje gedronken", vertelde de man.

De politierechter weigerde dat te geloven en legde hem deze keer een geldboete van 3.200 euro op en paste artikel 42 toe van de verkeerswet, dat hem toelaat een rijbewijs levenslang in te trekken als een persoon lichamelijk of geestelijk niet in staat blijkt te sturen. "En dat gaat onmiddellijk in. Je mag zelfs niet meer naar huis rijden nu", richtte de politierechter zich tot de man, die vol ongeloof de rechtszaal verliet. (TVR)

Opa blaast positief na communiefeest kleindochter

De 73-jarige J. V. uit Zottegem moest zich in de Oudenaardse politierechtbank verantwoorden nadat hij op 21 mei tegen de lamp liep bij een alcoholcontrole. De man slaagde er niet in om een blaastest af te leggen, waardoor hij een bloedproef moest ondergaan. Daaruit bleek dat hij 1,88 promille alcohol in zijn bloed had, goed voor zo'n 10 glazen alcohol.

"Ik kwam van de plechtige communie van mijn kleindochter", vertelde de man. "Ik heb mijn lesje nu wel geleerd." Hij kreeg een geldboete van 800 euro en twee maanden rijverbod opgelegd. (TVR)

94 per uur om trage Aixam in te halen

Een man uit Diksmuide stond terecht in de politierechtbank van Veurne nadat hij vanwege een bijzondere reden geflitst werd. Thijs V. (40) werd op 17 juli in de Woumenweg in Woumen betrapt toen hij 94 kilometer per uur reed waar maar 50 mag worden gereden. "Dat komt omdat ik toen al een tijdje 'geblokkeerd' zat achter een zeer trage brommobiel", legde V. uit. "Je weet wel, zo'n auto, een Aixam, waar je geen rijbewijs voor nodig hebt en niet harder rijdt dan 25 kilometer per uur. Toen ik kon voorbijsteken trok ik hard op en net na mijn inhaalmanoeuvre werd ik geflitst. Een beetje pech, want anders rijd ik niet zo snel."

Omdat het de tweede maal is in twee jaar tijd dat hij betrapt werd op overdreven snelheid zijn de gevolgen voor V. niet min. Hij kreeg 816 euro boete, waarvan slechts 272 euro effectief en 120 dagen rijverbod, waarvan slechts 8 effectief. De rechter toonde zich dus mild, maar V. moet sowieso zijn rijbewijs opnieuw afleggen. Hij moet ook nog een verkeerscursus volgen. (JHM)

Fietser met 3,75 promille loopt tiende veroordeling op

J.V.M. is veroordeeld tot drie maanden gevangenisstraf, een geldboete van 2.400 euro en een jaar rijverbod omdat hij met maar liefst 3,75 promille - goed voor zo'n 17 glazen - alcohol in het bloed de controle over zijn fiets verloor en tegen en geparkeerd voertuig terecht kwam. Het was al de tiende keer dat hij zich voor sturen onder invloed moest verantwoorden.

"Hij is duidelijk een gewoontedrinker", merkte politierechter Pieter De Meyer op. "Tegen dat soort mensen kunnen we helaas niet veel doen. Hij liep al verschillende gevangenisstraffen op, maar ook dat heeft zijn ogen niet geopend. Hij blijft maar dronken rondrijden met zijn fiets." (TVR)

Turnleerkracht 's morgens beschonken gesnapt

Een leerkracht lichamelijke opvoeding uit de Kortrijkse regio heeft van de politierechter een rijverbod van 45 dagen gekregen omdat hij vorig jaar op 13 augustus in fel beschonken toestand een ongeval veroorzaakte.

De twintiger moet ook een boete van ruim 1.300 euro betalen. "Het gebeurde na een feestje bij vrienden", vertelt de jongeman. "U kent het wel, meneer de voorzitter: mooi weer, lekkere drankjes, het zwembad, de jacuzzi. Alle elementen waren aanwezig voor een avond om niet snel te vergeten. Omdat ik bleef slapen, liet ik me gaan. 's Ochtends ben ik evenwel rond acht uur vertrokken omdat ik een voetbalmatch moest spelen. Pas toen ik even later een ongeval veroorzaakte en nog zwaar onder invloed bleek (2,1 promille, nvdr) kwam het besef wat voor een fout ik had gemaakt. Gelukkig bleef het bij materiële schade." (VHS)

