"U heeft prijs gewonnen": meer dan honderd aangiftes bij politie nadat anonieme beller wil afspreken op locatie Bart Boterman

04 oktober 2018

11u46

Bron: Eigen berichtgeving 0 Er blijken veel meer slachtoffers nadat eerder deze week verschillende mensen de politie Westkust (Koksijde, De Panne, Nieuwpoort) verwittigden omdat ze werden opgebeld door een onbekend persoon, die vroeg om af te spreken.

De anonieme beller zei dat de mensen aan de andere kant van de lijn een prijs zoals een iPad hadden gewonnen. Om die te verzilveren, moesten ze naar een bepaalde locatie komen. De politie verspreidde een oproep via sociale media en de pers om niet in te gaan op het voorstel en de politie te verwittigen.

"Na onze oproep kwamen wel honderd telefoontjes van burgers binnen. Gelukkig is niemand ingegaan op het voorstel van de beller. Nu heeft het geen nut meer om ons te bellen. Onze Computer Crime Unit is bezig met een onderzoek op basis van de gegevens", zegt Ine Deburchgraeve, woordvoerster van de politiezone Westkust. Mogelijk wou de beller de mensen uit hun huis halen om in te breken, al is dat niet zeker.

"Het is ook niet zeker dat er strafbare feiten gepland stonden, maar het is altijd beter om niet in te gaan op vreemde telefoontjes", aldus Deburchgraeve.