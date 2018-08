"Twee van de elf vrachtwagens met gestolen Red Bull teruggevonden" HA

17 augustus 2018

07u31

Bron: Het Nieuwsblad 0 Twee van de elf vrachtwagens geladen met Red Bull die vorige week gestolen werden uit een loods in Menen zijn teruggevonden in Moeskroen. Dat meldt Het Nieuwsblad.

Bij de spectaculaire diefstal van vorig weekend in de Belgische grensgemeente gingen dieven aan de haal met meer dan driehonderd paletten van het zoete energiedrankje, goed voor een waarde van 950.000 euro. Twee van de elf gestolen opleggers zijn nu teruggevonden in Moeskroen. Ze stonden geparkeerd in de industriezone van de Henegouwse plaats. Volgens Het Nieuwsblad vond een man de aanwezigheid van de opleggers verdacht en verwittigde hij de politie.

Het parket van Kortrijk wilde de vondst van de opleggers gisteren niet bevestigen. Het ontkent voorts het gerucht dat een chauffeur zou zijn opgepakt die als mededader aan de diefstal kan gelinkt worden, aldus nog Het Nieuwsblad.