"Twee smeerlappen minder": man juicht dood agentes toe op Facebook, hulpdiensten dienen klacht in Karen Van Eyken

01 juni 2018

15u32

Bron: Sudpresse, RTBF 69 De hulpverleningszone van de provincie Luxemburg heeft klacht ingediend naar aanleiding van een ongepaste commentaar op Facebook over de twee politievrouwen die afgelopen dinsdag de dood vonden in het centrum van Luik. Dat meldt Sudpresse.

"Deux saloperie de flics en moins" ("Twee smeerlappen van flikken minder"): dat postte een man uit de omgeving van Durbuy bij een foto op een Facebookpagina, die nochtans bedoeld was om de twee omgekomen agentes - Soraya Belkacemi en Lucille Garcia - te eren.

De denigrerende opmerking lokte veel verontwaardigde reacties uit. De man heeft ook een klacht aan zijn broek van de hulpverleningszone van de provincie Luxemburg.

"Op zijn Facebookpagina laat de man bovendien uitschijnen dat hij een professionele brandweerman van één van onze posten is", verklaart Stéphane Thiry, commandant van de hulpverleningszone. "Diverse mensen hebben ons gecontacteerd en gezegd dat ze die woorden onaanvaardbaar vinden. Maar die persoon is compleet niet bekend bij onze diensten."

De reddingszone heeft daarop besloten om een ​​klacht in te dienen bij de politie. "Er loopt momenteel een onderzoek dat in handen is van de procureur des Konings", bevestigt commissaris Marcel Guissard van politiezone Famenne-Ardenne.

Soraya Belkacemi en Lucille Garcia werden dinsdag in koelen bloede vermoord door draaideurcrimineel Benjamin Herman die blijkbaar radicaliseerde in de gevangenis.