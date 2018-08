"Twee jonge vrouwen sterven door drugsgebruik op Tomorrowland", meldt VRT, maar alle partijen ontkennen HR BCL

05 augustus 2018

22u17

Bron: VRT 0 Twee jonge vrouwen zijn overleden als gevolg van drugsgebruik op het festival Tomorrowland. Dat heeft de redactie van VRT naar eigen zeggen uit betrouwbare bron vernomen.

Tomorrowland vond plaats tijdens twee opeenvolgende weekends in De Schorre in Boom. "Het eerste slachtoffer werd tijdens het eerste festivalweekend opgenomen en stierf een week later in het Universitair ziekenhuis van Antwerpen", meldt VRT. "De tweede vrouw werd in het volgende festivalweekend weggebracht. Ook zij stierf enkele dagen later in het ziekenhuis."

Een van de vrouwen zou volgens VRT overleden zijn als gevolg van het gebruik van xtc. Beide slachtoffers kwamen uit het buitenland.

"Niet op de hoogte"

De politie van Edegem en het parket van Antwerpen zeggen dat ze geen melding hebben gekregen van een niet-natuurlijk overlijden. Ook Tomorrowland zegt niet op de hoogte te zijn van het overlijden van een of meerdere festivalgangers: "We werden tot op heden niet in kennis gesteld door familie of overheid over een mogelijk overlijden van personen die ons festival zouden bezocht hebben", zegt woordvoerster Debby Wilmsen. "Mocht dit wel het geval zijn, dan gaan onze gedachten uit naar hun naasten en hopen we dat ze dit verlies in alle rust en sereniteit kunnen verwerken."

63 drugsdealers betrapt

Tijdens de twee festivalweekends van Tomorrowland werden ruim 60 drugsdealers gevat en maar liefst 430 druggebruikers van het terrein verwijderd. Dat meldde de politie eerder zelf in een persbericht. Maar liefst 63 drugdealers werden op heterdaad betrapt – twintig meer dan vorig jaar. Zij kwamen uit alle hoeken van de wereld: hun nationaliteiten zijn Brits, Nederlands, Italiaans, Deens, Canadees, Belgisch, Roemeens, Australisch, Israëlisch, Duits, Noors, Zwitsers en Braziliaans. Twee dealers werden voorgeleid voor de Antwerpse onderzoeksrechter en aangehouden. De anderen werden gedagvaard en zullen nog voor de rechter moeten verschijnen op één van de drie themazittingen in september, oktober en november.

Ook de festivalgangers die gebruikershoeveelheden drugs op zak hadden, werden onmiddellijk het festival uitgezet. Dat waren er volgens de politie nog eens 430.