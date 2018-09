"Twee derde asielzoekers vertelt niet volledige waarheid"

04 september 2018

Uit een steekproef bij 545 asielzoekers vorige zomer blijkt dat 64 procent niet de volledige waarheid vertelde over zijn afkomst, identiteit of reisroute. Dat schrijft De Tijd dinsdag. De steekproef werd uitgevoerd door de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) in opdracht van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA).