“Trucker die geel hesje aanreed, handelde uit angst” mvdb

16 januari 2019

18u23

Bron: ANP 0 De Nederlandse vrachtwagenchauffeur Ron D. die wordt verdacht van het doodrijden van 'geel hesje’ Roger Borlez in het Luikse Visé (Wezet) is vrijdagavond van de plek des onheils weggereden uit angst voor agressieve omstanders.

Ron D. uit het Nederlands-Limburgse Landgraaf reed weg nadat het zijraam van zijn truck was kapotgeslagen en zijn aanvallers zich op de voorruit richtten. De chauffeur dacht dat hij tegen een wegversperring was opgebotst.Dat heeft de Nederlander volgens een toelichting van een woordvoerder van het parket in Luik verklaard tijdens het verhoor van dinsdag. De man is daarna onder voorwaarden vrijgelaten en moet beschikbaar blijven voor het onderzoek. Hij wordt beschuldigd van het toebrengen van lichamelijk letsel, zonder de intentie iemand om het leven te brengen.

De woordvoerder wijst erop dat het gedrag van de actievoerders de veiligheid van de gebruikers van de openbare weg, en van henzelf, "ernstig in gevaar heeft gebracht.” “Het drama van vrijdag terzijde”, is het blokkeren van een autoweg waardoor het verkeer is belemmerd een overtreding, aldus het parket.

Het ongeluk waarbij geel hesje Roger Borlez (50) dodelijk werd aangereden, gebeurde vrijdagavond op de E25-snelweg richting Maastricht. De chauffeur meldde zich dinsdag vrijwillig bij de politie.