"Treinen rijden (nog) minder stipt, dus stuurt NMBS doelstellingen bij. Naar beneden" Redactie

10 augustus 2018

07u05

Bron: Belga 76 De NMBS en haar raad van bestuur hebben niet beslist om de stiptheidsdoelstelling -die dit jaar op 89 procent werd vastgelegd- te verlagen. Zo reageert het spoorbedrijf op berichtgeving in de krant L'Avenir. "We hebben niet beslist om de doelstelling te verlagen, al zijn we er ons wel van bewust dat de doelstelling op dit moment moeilijk haalbaar zal zijn", aldus w oordvoerder Dimitri Temmerman.

De krant schreef vandaag dat de stiptheid bij de NMBS er tijdens de eerste maanden dermate is op achteruitgegaan dat het spoorbedrijf zich genoodzaakt ziet om zijn doelstellingen naar beneden te herzien. De krant baseert zich op een intern document. "We moeten de ambitie hebben om een finale stiptheid te behalen van om en bij de 88,0 procent", zou daarin staan te lezen.

Temmerman spreekt zich niet uit over het document, maar beklemtoont dat het bedrijf zijn doelstelling niet zomaar kan verlagen. "Het staat ook haaks op de jaar na jaar ambitieuzere stiptheidscijfers die de NMBS heeft voorgesteld aan minister van Mobiliteit François Bellot, in het kader van de lopende onderhandelingen met betrekking tot het beheerscontract 2018-2023." Dat beheerscontract is nog niet goedgekeurd, de woordvoerder wil dan ook geen verdere details verstrekken.

Hij geeft wel toe dat de stiptheid bij het spoor de jongste maanden slabakt. "Het is juist dat op basis van de cijfers zoals vandaag gekend de ongewijzigde ambitie van 2018 moeilijk realiseerbaar lijkt", klinkt het. De woordvoerder verwijst als verklaring onder meer naar de toegenomen impact van spoorlopers, vandalisme of de weersomstandigheden.