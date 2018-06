"Treinbestuurder treinramp Buizingen wil in eigen taal zeggen dat hij niet in fout was" kv

05 juni 2018

16u23

Bron: Belga 1 De verdediging van de gedagvaarde treinbestuurder van de treinramp in Buizingen bestempelde een taalwijziging vandaag voor de politierechtbank van Halle als een fundamenteel recht. "Mijn cliënt zegt dat hij niet in de fout ging. Na acht jaar moet hij dat kunnen zeggen in zijn eigen taal", stelde raadsman Dimitri de Béco.

De gedagvaarde machinist bestuurde op 15 februari 2010 de P-trein van Leuven naar 's Gravenbrakel, die in botsing kwam met de IC-trein van Quiévrain naar Luik-Guillemins.

De treinbestuurder volgde vandaag de debatten maar kwam nooit aan het woord. Dat liet hij over aan zijn advocaat Dimitri de Béco, die bijgestaan wordt door raadsman Antoine Chomé. De Béco richtte zich tot de slachtoffers in de tot rechtbank omgevormde podiumzaal van cultureel centrum 't Vondel. "Ons verzoek tot taalwijziging is geen truc. Wij willen de rechtsgang niet vertragen of op de lange baan schuiven tot de verjaring volgt."

"Als enige niet-rechtspersoon wordt de treinbestuurder verantwoordelijk gesteld voor de dood van negentien mensen. Hij werd een eerste keer verhoord drie dagen na de feiten. Toen al vroeg hij of dat niet in het Frans kon, de enige taal die hij machtig is. Toen hij in augustus van 2010 een oproeping niet begreep, schreef hij een brief naar de onderzoeksrechter. Wij hebben in 2014 hetzelfde gedaan met een vraag tot taalwijziging. In 2015 hebben we een eerste verzoekschrift ingediend bij de raadkamer", zei Dimitri de Béco.

De raadkamer en in beroep ook de kamer van inbeschuldigingstelling hebben dat verzoek afgewezen. "Het is absurd dat het hele onderzoek in het Nederlands gebeurde en dat wij op het einde aan de politierechtbank moeten vragen om de taal te wijzigen." De raadsman stelde dat de redelijke termijn in praktijk al overschreden is en dat het verzoekschrift de verjaring schorst die over twee jaar in zicht komt. De Béco liet nu al verstaan dat zijn cliënt bij afwijzing in beroep gaat bij de arrondissementsrechtbank.

Volgens de verdediging kan het proces al in september ingeleid worden bij de Franstalige politierechtbank in Brussel. "De meeste en belangrijkste stukken zijn al vertaald. Voor ons gaat het vooral om de expertiseverslagen. Wij vragen niet om het hele dossier te vertalen."