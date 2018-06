"Treinbestuurder treinramp Buizingen wil in eigen taal zeggen dat hij niet in fout was": openbaar ministerie verzet zich daartegen kv

05 juni 2018

16u23

Bron: Belga 3 De verdediging van de gedagvaarde treinbestuurder van de treinramp in Buizingen bestempelde een taalwijziging vandaag voor de politierechtbank van Halle als een fundamenteel recht. "Mijn cliënt zegt dat hij niet in de fout ging. Na acht jaar moet hij dat kunnen zeggen in zijn eigen taal", stelde raadsman Dimitri de Béco. Het openbaar ministerie verzette zich tegen een mogelijke taalwijziging in het proces over de treinramp in Buizingen. Onder meer omdat de verjaring dreigt. De deadline is 6 augustus 2020.

De gedagvaarde machinist bestuurde op 15 februari 2010 de P-trein van Leuven naar 's Gravenbrakel, die in botsing kwam met de IC-trein van Quiévrain naar Luik-Guillemins.

De treinbestuurder volgde vandaag de debatten maar kwam nooit aan het woord. Dat liet hij over aan zijn advocaat Dimitri de Béco, die bijgestaan wordt door raadsman Antoine Chomé. De Béco richtte zich tot de slachtoffers in de tot rechtbank omgevormde podiumzaal van cultureel centrum 't Vondel. "Ons verzoek tot taalwijziging is geen truc. Wij willen de rechtsgang niet vertragen of op de lange baan schuiven tot de verjaring volgt."

"Als enige niet-rechtspersoon wordt de treinbestuurder verantwoordelijk gesteld voor de dood van negentien mensen. Hij werd een eerste keer verhoord drie dagen na de feiten. Toen al vroeg hij of dat niet in het Frans kon, de enige taal die hij machtig is. Toen hij in augustus van 2010 een oproeping niet begreep, schreef hij een brief naar de onderzoeksrechter. Wij hebben in 2014 hetzelfde gedaan met een vraag tot taalwijziging. In 2015 hebben we een eerste verzoekschrift ingediend bij de raadkamer", zei Dimitri de Béco.

De raadkamer en in beroep ook de kamer van inbeschuldigingstelling hebben dat verzoek afgewezen. "Het is absurd dat het hele onderzoek in het Nederlands gebeurde en dat wij op het einde aan de politierechtbank moeten vragen om de taal te wijzigen." De raadsman stelde dat de redelijke termijn in praktijk al overschreden is en dat het verzoekschrift de verjaring schorst die over twee jaar in zicht komt. De Béco liet nu al verstaan dat zijn cliënt bij afwijzing in beroep gaat bij de arrondissementsrechtbank.

Volgens de verdediging kan het proces al in september ingeleid worden bij de Franstalige politierechtbank in Brussel. "De meeste en belangrijkste stukken zijn al vertaald. Voor ons gaat het vooral om de expertiseverslagen. Wij vragen niet om het hele dossier te vertalen."

Taalwijziging

Het parket van Halle-Vilvoorde heeft het dossier van de treinramp in Buizingen geërfd bij de splitsing van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. "Van bij de oprichting van het parket van Halle-Vilvoorde op 1 april 2014 was dit voor ons een prioriteit. Wij hebben altijd verveeld gezeten met de vertraging", zei procureur Anita Van Molle. "Als het ongeval gebeurd was in pakweg Steenokkerzeel of Leuven zou niemand een taalwijziging gevraagd hebben. Maar ook Buizingen ligt wel degelijk in Vlaams-Brabant."

De procureur hekelde het gedrag van de gedagvaarde treinbestuurder. "Eerst als getuige en nadien als verdachte is hij nooit komen opdagen voor verhoor. Een verzoekschrift tot onttrekking aan het onderzoek bij de onderzoeksrechter werd afgewezen door de raadkamer en in beroep ook door de kamer van inbeschuldigingstelling. Door al die manoeuvres heeft het proces zeven maanden stilgelegen."

Volgens de procureur kan de politierechter de gevraagde taalwijziging probleemloos afkeuren. "Dat gebeurt constant bij de arrondissementsrechtbanken en het Hof van Cassatie." Het verzoek om de taalwijziging niet toe te kennen staafde Van Molle met drie argumenten. "Ten eerste bestaat het risico dat de redelijke termijn overschreden wordt. Een nieuw openbaar ministerie, een nieuwe rechter en een nieuwe organisatie van zittingen: het dossier ligt dan opnieuw stil. Ten tweede komt de goede rechtsbedeling in het gedrang. Met drie tolken kan de machinist zich voor deze rechtbank gerust in de eigen taal uitdrukken."

Verjaring

Het derde en belangrijkste argument is de dreigende verjaring. De laatste stuitende daad dateert van 2015. De verjaringsdatum lag op 20 januari 2020. Door een maandenlange schorsing is die verjaringsdatum opgeschoven tot 6 augustus 2020. "U ziet hier allemaal de kartons van het strafdossier liggen. Als we de helft daarvan moeten gaan vertalen, neemt dat maanden tot zelfs een jaar in beslag."