“Totale puinhoop” in de distributie van mondmaskers aan thuisverplegers IB

26 maart 2020

04u07

Bron: Belga 0 De distributie van mondmaskers in thuisverplegingssector is gisteren niet van een leien dakje verlopen. Dat hekelt de Franstalige Belgische federatie van zelfstandige verplegers (FiiB). Die spreekt over een "totale puinhoop".

"In verschillende regio's zijn de lijsten verouderd, gepensioneerde of overleden uitkeringsgerechtigden zijn nog ingeschreven, de actieve verpleegkundigen worden er niet op teruggevonden en het aantal mondmaskers (50 per verpleegkundige) komt niet overeen met het aantal uitkeringsgerechtigden", klinkt het in een mededeling.

Het is zo erg zelfs "dat de mensen die in de eerste lijn werken zelfs geen beschermend materiaal krijgen", luidt het.

Volgens de FiiB hebben de verplegers zelf initiatief genomen om de lijst te actualiseren, maar "weigeren de provinciegouverneurs ernaar te verwijzen". Er wordt al meer dan tien jaar gevraagd om een officieel register, aldus de federatie nog.