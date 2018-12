“Totaal uit den boze”: steakhouse in Maaseik wil geen doorbakken steak serveren LH

05 december 2018

18u09

Een Limburgs steakhouse is op een wel zeer opmerkelijke manier in de picture gekomen. Op zijn website meldt Tarbh dat het aan de klanten géén bakwijzes vraagt én dat een doorbakken steak totaal uit den boze is.

“Daar wij respect voor het product zeer hoog in het vaandel dragen, vragen wij geen bakwijzes en zal het vlees steeds gebakken worden op de manier dat dit beste tot zijn recht komt! Bien cuit is volledig uit den boze en wij zullen dit ook niet doen”, aldus het restaurant op zijn website.

“In een tekst komt een boodschap altijd wat harder aan dan hoe je het bedoelt”, zegt zaakvoerder Dave Maggen. “Of we al veel reacties gekregen hebben? Sommigen vinden de boodschap arrogant, maar we krijgen ook veel positieve reacties van vaste klanten”, zegt Maggen. “En onze facebookpagina kreeg er plots een vijftigtal likes bij.”

Als er maar één bakwijze beschikbaar is bij Tarbh, welke is dat dan? “Meestal bakken we saigant omdat dat het beste is voor de eiwitten en de textuur van het vlees. Voor zwangere vrouwen of mensen met darmklachten maken we wel een uitzondering en bakken we alles bien cuit”, aldus Maggen nog.

Voor wie de verschillende bakwijzen vergeten is, hebben we ze hier nog eens opgelijst:

• Bleu = gebakken buitenkant, rauwe binnenkant (bak je steak 1,5 minuut aan elke kant)

• Saignant = een mooi korstje + sappige, malse binnenkant (bak je steak 2,5 tot 3 minuten aan elke kant)

• À point = een mooi korstje + sappige en rosé binnenkant (bak je steak 3,5 tot 4 minuten aan elke kant

• Bien cuit = goed doorbakken, ook aan de binnenkant (bak je steak 5 minuten aan elke kant)