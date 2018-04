"Topman Binnenlandse Zaken in poleposition als nieuwe politiebaas" Redactie

12 april 2018

09u27

Bron: belga 4 Er zijn zeven kandidaten om Catherine De Bolle op te volgen aan het hoofd van de federale politie. Marc De Mesmaeker (56), een topman bij Binnenlandse Zaken, kwam volgens de kranten van Mediahuis na de selectieronde als eerste kandidaat uit de bus.

De jury geeft de ranking nu voor advies door aan de federale politieraad. Het laatste woord is aan minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Justitie Geens. Zij moeten beslissen wie de nieuwe commissaris-generaal wordt vóór De Bolle op 1 mei naar Europol vertrekt.



De kranten van Mediahuis schrijven dat het volgens verschillende bronnen ernaar uitziet dat hij de topfunctie zal binnenhalen. Hij kwam als eerste uit de selectieronde, volgens een bron "met kop en schouders". Nog drie andere kandidaten kregen een gunstige evaluatie.



De Mesmaeker begon zijn loopbaan bij de rijkswacht. Als jurist werkte hij mee de politiehervorming na de zaak Dutroux uit. Bij Binnenlandse Zaken leidt hij het Administratief-technisch Secretariaat (ATS), de verbindingsdienst tussen Binnenlandse Zaken en de politie. In de jaren 2000 was hij kabinetsadviseur van toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael (Open Vld).



Volgens Carlo Medo, voorzitter van politievakbond NSPV, is De Mesmaeker zeker een "bekwame kandidaat". "Zonder vooruit te willen lopen op het resultaat van de procedure en zonder iets negatief te willen zeggen over de andere kandidaten, kan ik wel zeggen dat hij de capaciteiten heeft om De Bolle op te volgen. We hebben er vaak mee moeten onderhandelen. Hij is iemand die respect afdwingt en vertrouwen geniet. Hij kent het politie-apparaat door en door en weet altijd correct te onderhandelen. Ik zou er zeker geen bezwaar tegen hebben als hij het effectief zou halen", zegt Medo in een reactie aan Belga.