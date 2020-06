“Toon je kaart!”: politieagent intimideert journalist die arrestatie filmt SVM

08 juni 2020

14u23 32 Een Franse journalist doet zijn beklag omdat hij tijdens de rellen in Brussel gisteren plots verplicht werd te stoppen met filmen. Jérémy Audouard was op dat moment getuige van een scène van politiegeweld zonder duidelijke aanleiding.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Toon je kaart! Ze moet altijd zichtbaar zijn!”, riep de agent. Volgens de journalist was dat het geval. “U moet niet zo tegen mij praten”, antwoordde hij in het heetst van de strijd.

“Een agent heeft me bedreigd omdat ik de arrestatie van een betoger filmde”, klinkt het achteraf. “Mijn identiteits- en perskaart werden gedurende enkele minuten in beslag genomen. Ik kreeg te horen dat hij nu wist wie ik was. En dat ik binnenkort een verrassing zou krijgen. Geen idee wat hij daarmee bedoelde, maar dit is onaanvaardbaar.”

“Ik ben geen deelnemende partij, ik observeer alleen maar. Als burger heb ik het recht te filmen. Eerlijkheidshalve zeg ik er ook bij dat de meeste agenten mij wel correct behandeld hebben.”

De Franstalige journalistenbond geeft Audouard alvast op alle vlakken gelijk. “Journalisten hebben het recht om de politie te filmen. Agenten mogen de perskaart van een journalist niet zomaar in beslag nemen. Dit soort intimidatie kan absoluut niet door de beugel”, laat de Association des Journalistes Professionnels in een tweet weten.

Lees ook: Politievakbond deelt beelden van geweld in Brussel: combi’s van dichtbij bekogeld met stenen, agenten krijgen allerlei voorwerpen naar hoofd geslingerd