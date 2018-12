“Toon je gezicht”: vrouw filmt man die haar “ongepast aanraakte” in Brusselse metro Sven Van Malderen

20 december 2018

14u58

Bron: Sudinfo 0 Een vrouw is gisteren naar eigen zeggen het slachtoffer geworden van ongewenste intimiteiten op de Brusselse metro. Rond 16.15 uur zou een man zijn hand op haar dij gelegd hebben en zo haar kruis aangeraakt hebben. Isabel Morales Solis begon de dader meteen te filmen en zette hem te kijk op Facebook. De politie heeft intussen contact met haar opgenomen. “We hopen dat ze klacht zal indienen”, klinkt het.

Het incident deed zich voor op lijn 6, in de richting van metrostation Koning Boudewijn. Op de beelden is te zien hoe de man zijn gezicht verbergt achter een jas. Uit zijn mond valt een kleine ‘sorry’ te horen.

“Deze mijnheer heeft me ongepast aangeraakt”, klaagt Isabel terwijl ze filmt. “Ik zat rustig naar mijn muziek te luisteren en dan heeft hij zijn hand op mijn dij gelegd, tot aan mijn kruis. Zoiets is toch niet normaal? Toon je gezicht, klootzak. Je moest je schamen.” De man stapte uiteindelijk uit aan de Heyzel.

“Hopelijk herkent iemand hem”

Het filmpje is intussen al 64.000 keer bekeken. “Hopelijk herkent iemand hem. Ik doe dit uit naam van alle vrouwen die hij in het verleden al lastiggevallen heeft.”

De Facebookpost is ook de MIVB niet ontgaan. “We hebben contact met haar opgenomen en ze heeft ons alle noodzakelijke info gegeven”, aldus woordvoerster Françoise Ledune. “Als de politie de beelden van onze bewakingscamera wil opvragen zijn ze welkom. We willen haar helpen, zodat die dader in de toekomst geen gevaar meer kan veroorzaken.”