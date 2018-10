"Toename van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, maar geen problemen met opvang" sam

25 oktober 2018

20u31

Bron: belga 2 Opnieuw komen meer minderjarige vreemdelingen zonder hun ouders in België aan. Dat leidt echter niet tot problemen bij de opvang, zeggen de Dienst Voogdij en Fedasil. "Zij vormen dan ook een prioritaire doelgroep.”

Dit jaar (tot en met september) kwamen al 3.075 niet-begeleide minderjarige vreemdelingen ons land binnen, aldus De Dienst Voogdij. Dat zijn er nu al bijna evenveel als in heel 2017 (3.111) en zelfs al meer dan in het volledige jaar 2016 (2.927). Het recordjaar 2015 (5.047) blijft wel buiten schot.

In eerdere mediaberichten was nog sprake van bijna 5.600 jongeren voor de eerste negen maanden van 2018, maar dat cijfer is volgens de Dienst Voogdij niet vergelijkbaar met de gegevens van de voorbije jaren. Het bevat namelijk alle aanmeldingen, waardoor sommige mensen meermaals kunnen voorkomen.

De Dienst Voogdij leidt de betrokkenen naar opvang in een observatie- en oriëntatiecentrum van Fedasil en stelt ook een voogd aan. Ondanks de huidige stijging, duiken daarbij geen problemen op, zegt Edward Landtsheere, woordvoerder van de FOD Justitie, waaronder de Dienst Voogdij valt.

Ook volgens Fedasil is er geen tekort aan opvangplaatsen. "Er zijn inderdaad meer minderjarigen, maar er zijn nog voldoende opvangplaatsen voor iedereen", reageert Mieke Candaele van Fedasil. "De niet-begeleide minderjarigen zijn ook een prioritaire doelgroep. Het zou erg zijn als we hen niet zouden kunnen opvangen. En mocht zich een probleem stellen, gaan we meteen de nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat geen enkel kind op straat belandt."