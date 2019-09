“Tijd voor je pilletje” en “Ga nog een boterham met choco eten, jongen”: Vlaams Belang en Theo Francken rollen vechtend over straat TT

27 september 2019

12u23 17 Als er nog iemand mocht aan twijfelen dat het Vlaams Belang klaar staat om zijn duivels los te laten op het Vlaamse regeerakkoord dat in de maak is, mogen die twijfels nu wel definitief de vuilbak in. Want terwijl Vlaams Belang en N-VA elkaar enkele maanden geleden nog bijzonder hoofs en beleefd behandelden, lijken nu alle remmen losgelaten. Op Twitter bekvechten ex-staatssecretaris Theo Francken (N-VA) en Vlaams Belangers al de hele voormiddag in een weinig fraai schouwspel.

“Wat een juridische lulkoek. LULKOEK”, stak Francken vanmorgen het vuur aan de lont. Aanleiding was het pleidooi van Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens op Radio 1 om sociale woningen enkel voor te behouden aan wie de Belgische nationaliteit heeft en Nederlands spreekt. “Ik denk dat er een minimumvoorwaarde moet zijn voor nieuwkomers dat zij eerst bijdragen aan het sociaal systeem vooraleer ze er rechten kunnen uit putten. Wie geen Nederlands praat, wie niet over onze nationaliteit beschikt, kan geen recht hebben op een sociale woning. Dat is voor ons belangrijk. Als dit soort beleidsmaatregelen in het regeerakkoord terechtkomen dan zullen we dit uiteraard ook steunen.”



Maar dat voorstel is juridisch onmogelijk, maakte Francken duidelijk. “Ik wacht intussen al MAANDEN op eerste migratievoorstellen van Vlaams Belang-fractie”, voegde hij er aan toe. “Noppes. Nada. Zero.”

Wat een juridische lulkoek. LULKOEK.

Ik wacht intussen al MAANDEN op eerste migratievoorstellen van @vlbelang fractie

Noppes. Nada. Zero.@t_pallieterke https://t.co/yO3nO9wLOs Theo Francken(@ FranckenTheo) link

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken reageerde persoonlijk: “Tijd voor je pilletje, Theo”, klonk het smalend. “Het is niet omdat de Vlaamse onderhandelingen niet lopen zoals je wil, dat je dat op ons moet afreageren #gefrustreerd.”

Waarop Francken weer reageerde: "Wat een niveau zeg. Als je het inhoudelijk niet kan halen, speel je het op de man? Als dit de manier is waarop jullie aan politiek doen, ben ik blij dat we met jullie niet besturen. Foei.”

Tijd voor mijn pilletje?!



Wat een niveau zeg. Als je het inhoudelijk niet kan halen, speel je op de man?



Als dit de manier is waarop jullie aan politiek doen, ben ik blij dat we met jullie niet besturen. Foei. Theo Francken(@ FranckenTheo) link

De twisten over en weer gingen de hele voormiddag verder, met verschillende Vlaams Belangers die Francken uitdaagden en bijvoorbeeld verwezen naar de Raad van State die onlangs het koninklijk besluit, waarin Francken de retributie voor een verblijfsvergunning optrok, vernietigde. “Ga nog een boterhammetje met choco eten, jongen”, repliceerde de voormalige staatssecretaris voor Asiel en Migratie daarop aan Chris Janssens.

Francken bleef erbij dat het Vlaams Belang-voorstel juridisch onhaalbaar is en verweet de partij al maandenlang “vetbetaald" te “niksen”. “Of zeggen jullie zomaar wat? Vijf jaar praatjes maken zijn veel praatjes. We zullen zien wie dat in 2024 nog gelooft.”

Grondwettelijk Hof keurde mijn vreemdelingenretributie goed. RvS vond 215€ per aanvraag goed gemotiveerd, 350€ niet. Misschien moeten we het nog wat verhogen.



Ga nog een boterhammetje met choco eten jongen. Theo Francken(@ FranckenTheo) link

Het VB wil dat enkel mensen met Belgische nationaliteit recht hebben op sociale woning. Is tegen elke Europese richtlijn en juridische onzin.



Ik zal advies RvS vragen als ze dit ooit indienen.



Tot nu toe h die hele fractie trouwens niks gedaan. Vetbetaalde maanden niksen. Theo Francken(@ FranckenTheo) link

