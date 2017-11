"Thuistaal op de speelplaats zal op termijn leiden tot meer en beter Nederlands" "Moedertaal kan een hefboom zijn om Nederlands te leren" HA

Door respect te hebben voor de moedertaal van kinderen, zullen ze uiteindelijk andere talen zoals het Nederlands beter leren. Dat zegt Jacky Goris, algemeen directeur van Scholengroep Brussel, die de GO!-scholen in Brussel verenigt. In Brussel is het Nederlands voor de meeste leerlingen pas de derde taal, waardoor de Brusselse Vlaamse scholen al veel langer aandacht schenken aan de meertaligheid van de leerlingen.

Voor de Brusselse scholengroep is Nederlands de instructie- en doeltaal. Het is de taal die hen helpt om op te klimmen op de sociale ladder, hen meer kansen biedt op de arbeidsmarkt en de integratie bevordert. Maar het Nederlands is voor de meeste leerlingen pas de derde taal, en die taal 'manu militari' willen opleggen is niet alleen onrealistisch maar creëert weerstand tegenover wat men dan ervaart als een straffende instantie, klinkt het in een persbericht.

"Door veel met talen bezig te zijn en door als school respect te hebben voor hun moedertaal, zullen de kinderen beter een derde taal zoals het Nederlands leren", aldus Goris, die in de Brusselse scholen een positief effect ziet van het aanmoedigen van de moedertaal, niet alleen in de scholen, maar ook in de kinderdagverblijven.

Kennis van eigen taal

De directeur wijst er nog op dat de thuistaal van de kinderen vaak een arme taal is, met een beperkte woordenschat en grammatica. "Om andere talen te leren, moet de thuistaal een rijke taal zijn. Daarom bieden we ook lessen aan in bepaalde talen, zoals Arabisch, dat in samenwerking met de VUB wordt gegeven. Zo leren de kinderen hun eigen taal beter kennen, wat een opstap is naar een betere kennis van het Nederlands, en beperken we tegelijkertijd de invloed van de koranscholen."

In de kranten van Mediahuis juicht professor Piet Van Avermaet, directeur van het Steunpunt Diversiteit & Leren van de UGent, de aanpak van het GO! toe. Volgens hem kan de moedertaal inderdaad een hefboom zijn om Nederlands te leren. Die mening wordt echter niet door iedereen gedeeld.

Segregatie

Zo reageerde hoofd onderwijsonderzoek van de Oeso in Parijs Dirk Van Damme via Twitter dat het gebruik van de moedertaal op school snel tot segregatie kan leiden. "Onderzoek is duidelijk: bij jonge kinderen is meertaligheid perfect mogelijk en kan moedertaal tot op zekere hoogte helpen bij verwerving van de onderwijstaal. Maar te tolerant zijn in het vervolg van de schoolloopbaan is nefast, en de ambitie voor het Nederlands moet hoog gehouden worden", aldus Van Damme. "De onderwijstaal is ook een middel om ouders tot leren en gebruik van het Nederlands aan te zetten. De kennis bij anderstalige gezinnen in Vlaanderen is te laag."

In Vlaanderen is verschil in PISA score tussen migrantenlln die thuis Ndl spreken en die thuis een andere taal spreken 51 punten, één van de hoogste verschillen. Is het dan aangewezen de moedertaal in de school te brengen, of eerder ambitieus te zijn in het verwerven van Ndl? Dirk Van Damme(@ VanDammeEDU) link