"Thomas (17) pleegde zelfmoord na pesterijen. Ze sloten hem op en lachten hem uit" HA

16u42

Bron: Sudpresse 11 thinkstock Een tiener van 17 jaar heeft zich zaterdag van het leven beroofd in Herstal, een stad in de provincie Luik. Vrienden van Thomas zeggen op sociale media dat de jongen gepest werd, zo melden Waalse media.

De ouders van de tiener waren op een verjaardagsfeest toen hun zoon zelfmoord pleegde. Ze verkeren in shock, want hadden nooit opgemerkt dat een van hun vijf kinderen zo diep in de put zat, schrijven de kranten van Sudpresse. Volgens RTL hadden de ouders niet één keer een signaal opgevangen dat hun zoon depressief was. De tiener was altijd goedgeluimd en ging lachend door het leven, getuigde zijn vader aan RTL.



De jongen liep school aan het Maghin-instituut in Luik. Volgens vrienden werd Thomas gepest door een aantal jongeren uit Herstal, schrijft Sudinfo. Hij zou ook fysiek belaagd zijn geweest, aldus nog de Waalse nieuwssite, die benadrukt dat het om nog onbevestigde berichten gaat.



Op Facebook reageren jongeren geschokt op het overlijden. RTL haalt een getuigenis aan van een meisje dat zegt dat Thomas door klasgenoten werd opgesloten in kasten. Ook zouden die hem uitgelachen hebben om hoe hij gekleed was en hoe hij zich gedroeg.



Thomas was de derde zoon van het koppel uit Herstal. Hij laat nog drie broers en een zus na.



Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem contact opnemen met de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.

Drame à Herstal: victime de harcèlement, Thomas 17 ans se suicide https://t.co/Il1P30szGb Sudpresse(@ sudpresseonline) link

