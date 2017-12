"Theo heeft te goeder trouw gehandeld" TT

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) vindt dat staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken, een partijgenoot van hem, "recht in zijn schoenen staat" in de Soedan-kwestie. "Ik denk dat hij te goeder trouw gehandeld heeft", zei Weyts vanmorgen in De ochtend op Radio 1.

Voor Theo Francken waren het tot nog toe geen fijne feestdagen. De staatssecretaris ligt al een week onder vuur in een zaak rond uitgewezen Soedanese transitmigranten, die bij aankomst in Khartoem gefolterd zouden zijn.

Dat hij daarna valse verklaringen aflegde over een geplande repatriëring in het parlement en bij de premier, is veel collega-politici - inclusief die van de meerderheid - in het verkeerde keelgat geschoten. Gisteren nog suggereerde CD&V-voorzitter Wouter Beke het ontslag van de staatssecretaris. "Als je geloofwaardigheid wordt aangetast, moet je daar conclusies aan verbinden", zei Beke.

Weyts is het daar niet mee eens: "Als betrouwbaarheid werkelijk het probleem is, dan zie ik geen probleem. Vraag rond u heen: ik denk dat het gros van de Vlamingen alle vertrouwen heeft in het beleid van Theo Francken. Ik denk dat hij recht in zijn schoenen staat en te goeder trouw gehandeld heeft."

Weyts betreurt ook de houding van CD&V. "Ik dacht dat men de zaak zou behandelen na het onderzoek, dat dat de afspraak was binnen de federale regering. Het zou erg zijn mocht men al conclusies klaar hebben nog voor dat onderzoek gestart is."

