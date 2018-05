"Theo assassin!": honderden mensen eisen ontslag van Francken en Jambon na dood van peuter Mawda Redactie

18 mei 2018

19u18

Bron: Eigen berichtgeving 0 Aan de WTC-toren in Brussel zijn enkele honderden mensen samengekomen om het ontslag van Jan Jambon en Theo Francken te eisen. Ze doen dat nu blijkt dat de tweejarige Mawda woensdagnacht tijdens een politieachtervolging door een kogel om het leven gekomen is. Of het schot daadwerkelijk door een agent gelost werd, wil het parket echter nog niet bevestigen.

Onder meer MRAX (een Franstalige beweging tegen racisme; nvdr) en Ciré (een vzw die de rechten van vluchtelingen en vreemdelingen wil versterken; nvdr) riepen op tot de betoging. Volgens de organisatoren zijn de minister van Binnenlandse Zaken en de staatssecretaris voor Asiel en Migratie "politiek en ideologisch verantwoordelijk voor deze moord". "Theo assassin" (Theo moordenaar; nvdr) scanderen ze dan ook in het filmpje. "Iedereen haat de politie", klinkt het ook in koor bij de menigte.

Naarmate de avond vordert, wordt de groep groter. De betogers trekken nu naar het kabinet van Jambon, maar dat is neutrale zone en wordt dus afgezet. Voor de zekerheid werd alvast een waterkanon opgetrommeld.

Na de achtervolging beschoot de politie de bestelwagen vol migranten toen die op de agenten wilde inrijden. In het voertuig zaten 26 volwassenen en vier kinderen. Een vijftiental politiewagens probeerde het voertuig meermaals te doen stoppen, maar dat lukte niet. Pas tachtig kilometer verder en na een wilde achtervolging op de E19/E42 -ter hoogte van Maisières bij Bergen- kon het voertuig uiteindelijk tot stilstand gebracht worden.

"Toen de agenten uitstapten, trapte de bestuurder het gaspedaal opnieuw in en probeerde hij politieagenten omver te rijden. Daarom vuurden de agenten meerdere schoten af", zegt het parket. De bestelwagen botste uiteindelijk tegen een voorligger.

In de bestelwagen trof de politie het tweejarig meisje zwaargewond aan, met een bebloed gezicht. "Er is nog een ambulance gekomen om haar te redden, maar het kind is vrij snel overleden." Het Comité P is een onderzoek gestart naar de verantwoordelijkheid van de politieambtenaren.

Jambon leeft naar eigen zeggen mee met de slachtoffers van de achtervolging en de schietpartij in Bergen, maar ook met de agenten. De N-VA-minister wil de definitieve vaststellingen van het parket afwachten, maar wijst wel op "de drieste omstandigheden waarin mensensmokkel gedijt". "De politiediensten hebben hun werk gedaan, zij moeten daar elke dag tegen vechten."

De Iraaks-Koerdische familie van het meisje leefde in het Verenigd Koninkrijk, maar werd uitgewezen naar Duitsland. Via ons land probeerden ze terug te keren naar het Verenigd Koninkrijk.