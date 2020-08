“Testcapaciteit zal worden opgevoerd naar 90.000 coronatests per dag” ADN

11 augustus 2020

21u03

Bron: Belga 6 Om op wereldwijd topniveau te kunnen blijven testen, moeten we de polymerase chain reaction-test of kortweg PCR-testcapaciteit sterk uitbreiden. Dat zegt minister Philippe De Backer (Open Vld). Een gecombineerde inspanning door extra investeringen van de klinische labs en de opbouw van een nationaal testplatform vanuit de federale overheid in samenwerking met klinische labs in universitaire ziekenhuizen, zal deze doelstelling realiseren. Doel is om tegen eind september of begin oktober te komen tot 90.000 PCR-tests per dag.

Massaal testen op COVID-19 is de eerste lijn van defensie tegen het virus dat de wereld nu al bijna een half jaar in zijn greep heeft. In het najaar komen ook andere virussen, zoals de griep, sterk op. Daarom zijn tot 70.000 testen per dag nodig volgens Sciensano.

Nationaal platform

De klinische labs zullen verder opschalen van 15.000 à 20.000 testen per dag naar 45.000 à 55.000. Daarvoor wordt in een finan­ciële incentive voorzien van 5 à 10 miljoen euro, bevestigt De Backer.



Tegelijk wil de federale regering zelf een aanvullend nationaal platform opzetten. Het huidige federaal platform zal transformeren in een nationaal testplatform met een capaciteit van 40.000 testen per dag op 7 verschillende locaties onder de controle van universitaire ziekenhuislabs. De regering trekt daarom 50 miljoen euro uit om te investeren in machines, reagentia en personeel zodat deze capaciteit gegarandeerd wordt.

Extra triagecentra

De laatste belangrijke factor voor het testen is de staalafnamecapaciteit. Er is een sterk pleidooi naar Vlaanderen, Wallonië en Brussel om extra triagecentra te openen om de grote te verwachten toeloop aan patiënten op te vangen.

"We kunnen niet verwachten dat de huisartsen zoveel testen per dag uitvoeren. Het Antwerpse testdorp is een goed voorbeeld van hoe we de stromen georganiseerd kunnen aanpakken. Zeker in de steden wordt dat belangrijk", besluit minister De Backer.

