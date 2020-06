"Teleconsultatie moet blijven tegen zelfde tarief als gewone consultatie” jv

25 juni 2020

14u20

Bron: belga 4 Het artsensyndicaat BVAS dringt erop aan om bij teleconsultaties hetzelfde tarief en hetzelfde remgeld te hanteren als voor een gewone consultatie. De artsenvereniging stelt dit in een reactie op de berichtgeving in De Tijd dat federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) aan definitieve regels voor teleconsultaties werkt.

Op vraag van BVAS creëerde het Riziv op 16 maart twee nomenclatuurnummers, zo brengen dr. Philippe Devos en dr. Marc Moens, voorzitter en erevoorzitter van BVAS, in herinnering in een persmededeling. Een codenummer was bedoeld voor de telefonische triage van patiënten met een vermoeden van Covid-19-besmetting en een ander codenummer voor telefonisch advies voor andere patiënten, in het bijzonder mensen met een chronische aandoening die niet meer naar hun huisarts kunnen vanwege de richtlijnen in het kader van Covid-19. BVAS heeft op dat moment ingestemd met een honorarium van 20 euro, volledig terugbetaald aan de patiënt. Tijdens de duur van de coronacrisis was dat een eenvoudige en uniforme oplossing om de continuïteit van de zorg te garanderen.

BVAS is ook voorstander om de teleconsultatie permanent te maken, maar in dat geval volstaat 20 euro niet. "Om scheeftrekking te vermijden moet het tarief voor de teleconsultatie hetzelfde zijn als dat voor de gewone consultatie", stellen Devos en Moens. "Net zoals voor de gewone consultaties moet er ook een remgeld geheven worden, hetzelfde remgeld als op de klassieke consultatie."

De teleconsultatie aan het tarief van een gewone consultatie is een voorstel dat budgettair neutraal is, omdat de teleconsultatie een aantal standaardconsultaties zal vervangen. BVAS stelt wel voorwaarden: een arts mag geen teleconsultatie aanrekenen zonder een voorafgaande "fysieke" consultatie met de patiënt. Alleen artsen met een Riziv-nummer die hun praktijk uitoefenen op Belgisch grondgebied komen in aanmerking. Met andere woorden: de tele- of videoconsultatie kan niet zomaar elke fysieke consultatie vervangen. De raadpleging op afstand is geschikt voor de opvolging van chronische patiënten, maar niet voor nieuwe patiënten die zich voor het eerst met een klacht bij hun arts melden. Ook voor huisartsen die het advies van een dermatoloog of een andere arts-specialist willen inwinnen, is de teleconsultatie nuttig.

