Technische storing ING-Banking-app van de baan JOBR

07 september 2020

11u37 16 Sinds maandagochtend 9 uur hadden heel wat klanten van de bank ING problemen met de ING-Banking-app en de website van ING. Volgens ING België was er een technische storing. De problemen zouden intussen van de baan zijn en alle digitale kanalen van ING zijn opnieuw beschikbaar.

Op de website Allestoringen.be, een site die technische problemen bij apps en websites registreert, liepen sinds 9 uur vanochtend heel wat klachten binnen over de ING-Banking-app. Via deze app kunnen klanten van de bank online bankieren en verrichtingen doen. Ook zouden er problemen zijn geweest bij het online bankieren via de website. ING België bevestigde via Twitter dat er technische problemen waren. Intussen liet de bank aan onze redactie weten dat alle problemen onder controle zijn. ING volgt de situatie van nabij verder op.