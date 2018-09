“Te zwart voor het scherm”: weervrouw RTBF reageert in emotioneel filmpje op racistische commentaren HR

06 september 2018

12u06

Bron: Le Soir, RTBF, Facebook 10 "Je bent te zwart voor het scherm." Met die boodschap belde een tv-kijker na een uitzending van het weerbericht naar de RTBF. Voor weervrouw Cécile Djunga was het de druppel die de emmer deed overlopen, na een jaar vol racistische boodschappen. Ze reageerde met een emotioneel filmpje op Facebook. De reacties bleven niet uit. Een Rode Duivel reageerde al met een steunboodschap.

"Gisteren, op het werk, na het weerbericht, belde een vrouw om te zeggen dat ik te zwart ben. Dat ze niets kon zien op het scherm, alleen maar mijn kleren. Dat ik me moest realiseren dat ik niet geschikt was om op tv te komen, omdat ik te zwart ben", zo begint Djunga haar videoboodschap.

"Eerst moest ik er om lachen. Het is dan ook absurd. Maar het houdt niet op. Ik doe dit werk nu een jaar en ik ben het beu om voortdurend racistische, beledigende commentaar te moeten slikken. Het maakt me boos. Het raakt me, want ik ben een mens.

Het is niet de eerste keer dat de weervrouw geconfronteerd wordt met racisme. "Ik heb de neiging om zo'n commentaren te negeren, maar dit was de druppel die de emmer deed overlopen. Racisme is niet acceptabel. Ik ben bekend en krijg veel steun, maar daar kan niet iedereen op rekenen. Er zijn veel mensen die me vertellen over hoe ze gediscrimineerd worden."

Rode Duivel

De weervrouw kreeg na haar videoboodschap veel steun. Die kwam er onder meer van Rode Duivel Christian Kabasele. "Een kleine boodschap aan onze racistische vrienden", postte hij op Twitter. "Wees niet jaloers op mensen die er wèl in geslaagd zijn zin te geven aan hun leven." En hij wenste haar veel moed en kracht.

Juste un pti message à tous nos A̶m̶i̶s̶ racistes 🖕🏾 Ne soyez pas jaloux parce que certaines personnes ont réussis à donner un sens à leur vie et pas vous! À bon entendeur 👋🏾

Force et courage 💪🏾 @ceciledjunga https://t.co/59RLITH3Oi Christian Kabasele(@ chriskabasele27) link

Ook Jean-Paul Philippot, CEO van de RTBF, reageert verbolgen. “Cécile heeft mij een hele reeks berichten bezorgd die ze de voorbije maanden heeft ontvangen, maar waarop ze niet reageerde”, zegt hij. “Het is een stortvloed van bagger waarvoor in een democratische samenleving geen plaats is. We zullen de wet handhaven en overwegen om deze mensen te vervolgen."