"Te zwart voor het scherm": onderzoek naar racistische beledigingen aan RTBF-weervrouw sam

19 september 2018

06u38

Bron: belga 0 Het parket van Brussel heeft een onderzoek geopend naar de racistische beledigingen aan het adres van RTBF-weervrouw Cécile Djunga. Dat schrijven de Sudpresse-kranten.

Hoewel noch de RTBF, noch de weervrouw zelf klacht hebben ingediend, voeren de federale gerechtelijke politie van Brussel en de Computer Crime Unit een onderzoek.



De politie onderzoekt de berichten die de presentatrice en de RTBF ontvingen, zodat ze kunnen identificeren wie achter de racistische beledigingen schuilgaat. Een onderzoeksrechter is niet aangesteld.



Een Franse website zou al geïdentificeerd zijn. De toegang ertoe is geblokkeerd in België.

Reactie

De weervrouw, die al een jaar lang racistische boodschappen ontving, zette deze emotionele reactie online: "Gisteren, op het werk, na het weerbericht, belde een vrouw om te zeggen dat ik te zwart ben. Dat ze niets kon zien op het scherm, alleen maar mijn kleren. Dat ik me moest realiseren dat ik niet geschikt was om op tv te komen, omdat ik te zwart ben", zo begon Djunga haar videoboodschap.

"Eerst moest ik erom lachen. Het is dan ook absurd. Maar het houdt niet op. Ik doe dit werk nu een jaar en ik ben het beu om voortdurend racistische, beledigende commentaar te moeten slikken. Het maakt me boos. Het raakt me, want ik ben een mens.