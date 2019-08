“Te weinig tickets” en “te commercieel”: wordt Dodentocht slachtoffer van eigen succes? ttr

08 augustus 2019

16u27 4 binnenland Op de Facebookpagina van de Dodentocht, die morgen van start gaat, regent het negatieve reacties van deelnemers en mensen die geen ticket konden bemachtigen. De organisatie krijgt het hard te verduren: te weinig tickets, te duur en te weinig speciale Duvelglazen voor deelnemers. Wordt de immens populaire Dodentocht slachtoffer van zijn eigen succes?

De tocht door Klein-Brabant en omstreken blijkt razend populair. De ticketverkoop ging op 23 maart om 9 uur van start. Amper twee uur later waren alle 13.000 tickets de deur uit. De organisatie reageerde erg verrast op die stormloop. “Dit hebben we nog nooit meegemaakt. Vorig jaar deden we er drie weken over om de 13.000 tickets te verkopen”, zei Frans De Leeuw, hoofd IT van de Dodentocht toen.

De vijftigste verjaardag van de Dodentocht zorgde dit jaar mogelijk voor een nog grotere interesse, zo verduidelijkte de organisatie. “Veel mensen heb ik persoonlijk horen zeggen dat ze omwille van de verjaardagseditie nog eens zouden deelnemen. Het was ook een enorme hype op sociale media. Ik denk dat we zeker 20.000 tickets hadden kunnen verkopen, maar dat is organisatorisch niet haalbaar”, aldus De Leeuw.

“Smijten eigen ruiten in”

Wie geen ticket had, kon zich op een wachtlijst laten plaatsen. Diegenen die alsnog naast een ticket grepen, reageren nu verontwaardigd op de Facebookpagina van de Dodentocht. “Veel mensen zullen teleurgesteld zijn met deze Tomorrowlandtoestanden”, zo schrijft een misnoegde wandelaar.

“Ze smijten hun eigen ruiten in, maar beseffen het niet. Dit had mijn laatste dodentocht geweest en vanaf volgend jaar vrijwilliger. Maar helaas geen kaart dit jaar. Als je de mensen van Klein-Brabant in de kou laat staan dan willen zij ook niet als vrijwilliger aantreden. Geef de Dodentocht terug aan de inwoners van Klein-Brabant, zij die de dodentocht groot hebben gemaakt. Als ze Tomorrowlandtoestanden willen, voor mij oké, maar ook Tomorrowland stelt kaarten ter beschikking aan de inwoners. Doe dit dan ook”, luidt het in een andere reactie. “De doodsteek van hun eigen succes, want na vier succesvolle jaren viel ik er nu met een feesteditie ook naast omdat ik tot 13 uur moest werken”, reageert nog iemand anders.

Anderen klagen dat de Dodentocht te duur en te commercieel is. “Dodentocht is al duur om te kunnen deelnemen, moeten jullie nu echt de laatste euro hebben van de mensen?”, klinkt het. “We weten al langer dat dit circus een grote geldklopperij is”, zo staat te lezen in een andere reactie. “Als het commerciële zoveel belangrijker wordt geacht dan de getrouwe deelnemers dan hoeft het voor mij niet meer”.

Begrip

De organisatie van de Dodentocht heeft begrip voor de teleurstelling van de wandelaars die morgen niet aan de start kunnen verschijnen. “Het is voor ons een hele eer dat iedereen wil deelnemen, maar tegelijk ook frustrerend dat we zovelen moeten teleurstellen. We kunnen geen twee Dodentochten na elkaar aan. We zijn geen commerciële organisatie, maar een groep vrijwilligers. Ook meer wandelaars laten deelnemen, is geen optie. Het was de voorbije jaren al drummen”, reageerde De Leeuw eerder.

De Dodentocht wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de helpende handen van honderden vrijwilligers. “Zonder deze mensen zouden we de Dodentocht niet kunnen organiseren. Het zijn net die vrijwilligers die de tenten opbouwen, controleposten bemannen, wandelchips uitdelen en wandelaars scannen, bezemwagens bemannen, ...”, zei verantwoordelijke Fabio Manzini.

