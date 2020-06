“Te weinig schorten en handschoenen in bepaalde woonzorgcentra als er nieuwe uitbraak komt”

29 juni 2020

17u49

"We beschikken niet over een strategische voorraad aan handschoenen en beschermende schorten om gewapend te zijn voor een nieuwe uitbraak van het coronavirus." Dat heeft Guy Claeys, de directeur van het woonzorgcentrum Sint Bernardus uit Bassevelde gezegd in de coronacommissie van het Vlaams Parlement. De vaststelling is opvallend, want uit de cijfers van Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) blijkt dat er een ruime voorraad is aan handschoenen en schorten. "Er schort wat met de schorten", merkt sp.a-parlementslid Hannes Anaf op.