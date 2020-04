“Te vroeg om opnieuw niet-dringende operaties en consultaties te houden in ziekenhuizen” TT

06 april 2020

20u38

Bron: Belga 0 De ziekenhuizen moeten de focus blijven leggen op de strijd tegen het coronavirus, ook nu het aantal nieuwe ziekenhuisopnames voorlopig niet meer stijgt. Het is dus nog te vroeg om opnieuw niet-dringende ingrepen en consultaties in te voeren. Dat zegt ziekenhuiskoepel Zorgnet-Icuro.

Het aantal nieuwe opnames in de ziekenhuizen door COVID-19 is al enkele dagen licht aan het dalen. De druk op de ziekenhuizen blijft wel hoog, dus de aandacht mag zeker niet verslappen, benadrukt Zorgnet-Icuro.

"Het is nu vooral belangrijk om de inspanningen vol te houden en de focus op het coronavirus te houden", zegt gedelegeerd bestuurder Margot Cloet. "We merken dat er hier en daar artsen zijn die opnieuw willen beginnen met consultaties voor niet-dringende zorg. Maar daarvoor is het nog te vroeg. We zullen ons daar tijdig op voorbereiden. Maar eerst moeten we zien dat we de crisis onder controle krijgen."

Zorgnet-Icuro zegt dat de ziekenhuizen de toestand wel redelijk beheersen. "Door het dagelijks intensief overleg met de FOD Volksgezondheid, de gemeenschappen en experts slagen we erin zeer snel te schakelen. Dat laat ons ook toe om te anticiperen op tekorten", aldus nog Cloet.

"De ziekenhuizen draaien op volle toeren, maar wegens de constante opvolging krijgen we geen noodsignalen van hen", klinkt het tot slot.

