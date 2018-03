Te koop bij overheid: schip dat anderhalve ton cocaïne smokkelde Bart Boterman

08 maart 2018

20u09

Bron: Eigen berichtgeving 0 Altijd al willen varen op de Noordzee met een eigen schip? Tot 29 maart kunnen kandidaat-kopers via de website van de FOD Financiën een bod uitbrengen op de Guard Bounty II, om omgebouwde viskotter die nu in Oostende ligt. Wat echter niet in de bijgevoegde informatie staat, is dat het schip in juni 2017 in beslag werd genomen door het gerecht. Aan boord zat namelijk anderhalve ton cocaïne met een straatwaarde van 225 miljoen euro.

Eigenaar N.H. (58) uit De Haan en twee Nederlanders werden opgepakt, al deed het gerecht later nog aanhoudingen. Het schip werd in 2007 verkocht door een Oostendse reder en voer sindsdien voor de vlag van Panama. Belgische, Nederlandse en Britse politiediensten kwam erachter dat het schip werd ingezet voor drugssmokkel via grote vrachtschepen uit Zuid-Amerika. Hoewel de zaak nog in onderzoek zit en nog voor de rechter moet komen, gaf het gerecht al opdracht gegeven om het schip te verkopen.

“In beslag genomen goederen dalen in waarde, dus is een verkoop steeds opportuun. Indien een rechter geen verbeurd verklaring zou uitspreken, zoals dat soms bij voertuigen gebeurt, betaalt de staat de opbrengst terug. Wij kregen enkel de opdracht het schip te verkopen, maar zijn niet ingelicht over de achtergrond ervan”, reageert Francis Adyns, woordvoerder van de FOD Justitie. Bieden kan hier.