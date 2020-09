"Te grote versoepeling", vindt Belgische Vereniging van Artsensyndicaten jv

23 september 2020

20u32

Bron: belga 0 De bijsturing van de coronaregels die werd bekendgemaakt door de Nationale Veiligheidsraad is een "te grote versoepeling". Dat zegt Marc Moens van de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS) in een reactie. Volgens Moens zullen de nieuwe maatregelen de belasting voor huisartsen bovendien niet verminderen.

Ondanks de stijgende coronacijfers, kwam de Nationale Veiligheidsraad vandaag met een aantal versoepelingen. Zo mag iedereen per maand nauw contact hebben met maximaal vijf personen buiten het gezin, zijn mondmaskers vanaf 1 oktober niet overal verplicht en wordt de verplichte quarantaine beperkt tot zeven dagen.

"Mijn algemene indruk is dat men het te veel 'loslaat'. De versoepeling is te groot. Ik weet dat het een heel moeilijke oefening is, maar het virus is niet weg en het is onvoorspelbaar. Voorzichtigheid blijft geboden", zegt Moens.

Volgens hem zullen de nieuwe maatregelen de huisartsenbelasting bovendien niet verminderen. "De huisarts wordt al erg overbevraagd en bij de aankondiging van nieuwe maatregelen, is de huisarts vaak het eerste aanspreekpunt. Moens pleit in dat verband voor "een instantie waar mensen die geen ziektetekenen hebben, terechtkunnen met hun vragen".

"De huisartsen krijgen duizenden dergelijke vragen per dag. Er is behoefte aan een orgaan waar niet zieke mensen terechtkunnen met hun vragen, zodat ze zich niet nodeloos tot de huisarts wenden. De Veiligheidsraad kan er dan bijvoorbeeld voor zorgen dat die instantie bij iedereen bekend wordt."