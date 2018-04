"Te blote" meisjes uit zwembad gezet in Brasschaat Daimy Van den Eede Hannelore Simoens

11 april 2018

20u10

Twee 23-jarige vriendinnen zijn weggestuurd uit het zwembad van sportcentrum Sportoase in Brasschaat omdat hun zwemkledij "te aanstootgevend" geweest zou zijn.

Net nadat de twee vriendinnen zich omgekleed hadden, kwam een redder hen zeggen dat hun zwemkledij, een bikini en een badpak, te aanstootgevend waren. Het was een waarschuwing, ze mochten verder blijven zwemmen.

Geviseerd

Tien minuten later kwam de redder opnieuw bij de vriendinnen om hen te zeggen dat ze het zwembad moesten verlaten. “Ik had het gevoel dat ik geviseerd werd. Andere mensen droegen zwemkleding die aanstootgevender was dan de mijne, maar wij moesten vertrekken,” getuigt een van de meisjes anoniem aan VTM NIEUWS. “Ik droeg een gewoon zwart badpak, vrij open, maar mijn buik was bedekt.”

De twee vrouwen besloten geen ruzie te maken en vertrokken. Binnenkort hebben ze een gesprek met de eigenaar van het zwembad.

Vaag kledingvoorschrift

Op de website van Sportoase staat dat “de toegang van bezoekers op basis van aanstootgevende kleding ontzegd kan worden.” CEO Michaël Schouwaerts geeft toe dat het vage kledingvoorschrift soms voor onenigheid zorgt: “Het is aan onze redders om daar een duidelijke lijn in te bepalen. De redder in kwestie vond de kledij van de twee vrouwen ongepast, maar we begrijpen dat zoiets voor hen onverklaarbaar kan lijken. Dat gebeurt wel vaker.”

Schouwaerts gaat nu bekijken of het reglement te scherp werd toegepast.