"Tackle met de twee voeten vooruit": Studio 100 vindt Greenpeace-video van rokende Maya "totaal niet in proportie" sam

23 mei 2018

11u58 0 De actie waarin Greenpeace met een rokende Maya De Bij stelt dat charcuterie van Studio 100 ongezond zouden zijn, is "totaal niet in proportie" en "een tackle met de twee voeten vooruit". Dat zegt Studio 100-baas Hans Bourlon aan onze redactie. " Wij krijgen nu al reacties van mensen die het niet goed begrepen hebben, en het een schande vinden dat wij Studio 100-filmpjes uitbrengen met Maya die rookt."

“Studio 100 gebruikt haar populaire figuren zoals Maya, Plop K3 en Samson om ongezonde producten voor kinderen te promoten", stelt Sébastien Snoeck, de verantwoordelijk voor de campagne Meat & Dairy bij Greenpeace. De sigaretten uit de video zijn vals, maar de charcuterie van Studio 100 is wel degelijk echt. En helaas bijzonder schadelijk voor de gezondheid van onze kinderen”.

Verslaafd aan Plopworst

Bourlon betreurt vooral dat Greenpeace een vergelijking maakt tussen roken en vlees. "We weten allemaal dat roken ten eerste verslavend is, en ten tweede schadelijk en kankerverwekkend. Dat is objectief vastgesteld. Ik wil een zeer groot vraagteken stellen bij de vergelijking die men dan maakt met vlees. Is dat ten eerste objectief kankerverwekkend? En ten tweede, is dat verslavend? Ik moet nog altijd iemand zien die mij iemand toont die verslaafd is aan Plopworst. Die persoon ken ik niet."

"Ik hoorde vanochtend bij Hautekiet op Radio 1 een professor gespecialiseerd in deze materie, en die zei dat we de voedingsmiddelen in vlees ook nodig hebben omdat we anders voedingssupplementen moeten slikken. Ik heb alle respect voor vegetariërs en veganisten, laat dat duidelijk zijn. Maar de vergelijking tussen roken en vlees vind ik totaal niet in proportie. En daar een figuur voor gebruiken als Maya, vind ik een tackle met de twee voeten vooruit."

Het lijkt inderdaad eerder een aanval op vlees in het algemeen dan op Studio 100. "Ja absoluut, een aanval op vlees in het algemeen", zegt Bourlon. "De prof op Radio 1 heeft dat vanochtend ook gezegd, dat men wil sensibiliseren, en dat men dat het liefst doet door dat met een concreet voorbeeld te doen. Dat vlees eten wel eens schadelijk zou kunnen zijn. Ik wil er wat dat betreft geen punt van maken, het is aan professoren om dat uit te maken."

"Alles voldoet aan de regels"

Greenpeace vermeldt op basis van een eigen studie cijfers over de gehaltes zout, ongezonde vetten en nitrieten in de charcuterie van Studio 100, naast de aanbevolen hoeveelheden. "Als onze producten niet voldoen aan de regels, dan zullen wij die uit de rekken halen, maar bij mijn weten is daar nooit een discussie over geweest", aldus Bourlon. "Dan moeten ze dat maar eens objectief aantonen."

De Studio 100-baas legt uit dat het bedrijf voor de vleesproducten werkt met licentienemers, vaak Belgische of Vlaamse fabrikanten. "Het gaat dus om producten van hier, en die voldoen allemaal aan de regels. Voor voeding is dat bijvoorbeeld de European Pledge, wat daar in mag zitten en wat daar niet in mag zitten. Maar ik maak mij sterk, dat wij dat béter doen dan de regels. Wij proberen als Studio 100 ook een voortrekkersrol te spelen. Met IJsboerke bijvoorbeeld brengen wij ijsjes op de markt met paratose, een suikervervanger gebaseerd op melk. Dat betekent dat wij in concurrentie gaan met andere, Amerikaanse of multinationalproducten, die wél suiker aan kinderen aanbieden. Wij denken dat we die rol moeten vervullen, en wij doen dat ook. Wij zijn ook op zoek naar meer vegetarische alternatieven, omdat we vinden dat we daar ook nog beter kunnen scoren in het kader van het aanbieden van een breed gamma. Maar we laten de keuze natuurlijk aan de mensen."

Dure video

Bourlon merkt nog op dat filmpjes zoals deze rokende Maya niet goedkoop zijn. "Ik wil mensen die donateur zijn bij Greenpeace er trouwens ook op wijzen dat dit niet enkel gaat over de bescherming van de arme walvissen. Ik weet wat zo'n filmpje kost: wij maken ze zelf en we hebben studio's."

"Er gaan honderdduizenden euro's naar een reclamebureau voor het maken van zo'n filmpje om dit soort vreemde vergelijkingen aan de mensen voor te stellen. Men moet zich er bewust van zijn dat Greenpeace ook dit soort dingen doet, of hierin een rol meent te moeten spelen."

Gerecht

De Studio 100-baas vindt het ook "vreemd dat men een Vlaams bedrijf viseert dat eerlijk probeert te ondernemen, en dat probeert een voortrekkersrol te spelen in bepaalde zaken." Hij vraagt zich luidop af waarom ze dat niet doen met Mickey Mouse. "Waarschijnlijk vrezen ze dat ze dan juridisch alle hoeken van de kamer zullen zien, als zo'n figuur misbruiken door die met een sigaret te tonen. Wij krijgen trouwens nu al reacties van mensen die het niet goed begrepen hebben, en het een schande vinden dat wij Studio 100-filmpjes uitbrengen met Maya die rookt."

"Het is trouwens ook zo dat kindjes die tekst achter dat filmpje niet kunnen lezen. Het grootste deel van die doelgroep leest niet, en wat overblijft is het beeldje van een Maya die rookt. De vraag is: wat is daar schadelijk aan?"

Of Studio 100 gerechtelijke stappen onderneemt, weet Bourlon nog niet. "We hebben het er intern nog niet over gehad. We zullen dat bekijken."

Actie voor de bijen

Bourlon stipt nog aan dat het bedrijf al een tijd gesprekken voert met Greenpeace over de huidige en toekomstige producten van Studio 100. "Wij betreuren dat zij plots op een zeer agressieve manier een actie opzetten. Dat is vreemd en betreurenswaardig, vind ik, want als partijen in dialoog zijn, doe je dat niet."

Bourlon wijst er ten slotte nog op dat Studio 100 vanuit Spanje een grote internationale actie heeft opgezet waarin Maya opkomt voor de bescherming van de bijen. Die actie met de naam SOS Abejas gebeurde in samenwerking met... Greenpeace. "Dat waren ze hier bij Greenpeace te lande waarschijnlijk helemaal vergeten."