't Is vakantie en klimaatprotest bekoelt Redactie

08 maart 2019

05u17 0

Aan het enthousiasme van Anuna De Wever zal het niet gelegen hebben, maar het klimaatprotest lijkt - samen met de leerlingen - krokusvakantie te nemen. Als er geen les is, valt er natuurlijk niet te spijbelen. Bovendien zijn veel jongeren op reis. Gisteren daagden in Louvain-la-Neuve en Antwerpen net geen 4.200 betogers op, amper een derde van de 12.800 die een week eerder op straat kwamen voor een ambitieuzer klimaatbeleid. Volgende week wordt de spijbelmars niet op donderdag, maar op vrijdag georganiseerd. De beweging Youth for Climate roept dan op tot een “wereldwijde staking”. Vermoedelijk schiet het aantal actievoerders dan opnieuw de hoogte in.