't Is stil aan de overkant. Deze drie mannelijke Twitteraars kruipen wel in hun pen: "Knijp elke rotzak in de ballen"

Jochem Maes, een van de drie Vlaamse Twitteraars die in zijn pen kroop na de duizenden berichten over seksuele intimidatie. "Mannen, laat jullie horen." Na de duizenden #MeToo-berichten op sociale media blijft het aan de kant van de mannen opvallend stil. Dat vinden, naast Europarlementslid Hilde Vautmans, ook drie Vlaamse, mannelijke, Twitteraars. Zij kropen wél in hun pen. "Geef elke vuile opmerking een stevig antwoord. Grab elke rotzak die over de schreef gaat by the balls."

"We werden stil van #MeToo. Stil, maar niet stom. Wij zijn Jan, Jeroen en Jochem. En wij willen spreken. Wij willen zeggen dat seksuele intimidatie niet oké is." In een blogbericht nemen de mannen het op voor de honderden, duizenden vrouwen die wereldwijd op Twitter en Facebook hun verhaal deelden. Actrices, politica's, maar ook de buurvrouw om de hoek. En ondanks de vele anekdotes en reacties vol afschuw, heerst bovenal... een pijnlijke stilte.

Het is de eerste reactie bij veel mannen. Want er is die plaatsvervangende schaamte, en daarna ook échte schaamte. Nochtans is geen reactie gelijk aan: 'De boodschap is niet aangekomen'. De boodschap is wél aangekomen, toch in het geval van Jan, Jochem en Jeroen. "Wij willen reageren om nog meer in dialoog te gaan, om nog meer te luisteren en om dat te blijven doen in de hoop dat we samen onze maatschappij kunnen veranderen, liefst verbeteren. Mannen kunnen - ja zelfs moeten - hierin meegaan. Want elke klootzak die we laten doen met zijn intimidatie, is er één te veel."

Geen sorry

Sorry zeggen in de plaats van de kerel die verantwoordelijk is voor de #MeToo-berichten, neen, dat niet. "Mannen die weten dat het niet oké is om die hand wat lager te houden en dat ook niet doen. Mannen die wel een filter hebben tussen hun brein - in welk lichaamsdeel zich dat ook bevindt - en hun mond. Die hoeven zich niet te verontschuldigen of te schamen voor wat een ander doet of zegt. Maar ze mogen hun kop ook niet in het zand steken."

Hoog tijd

De drie vinden het tijd om de zijlijn te verlaten. "Want iets niet doen of iets niet zeggen, is niet meer genoeg. Laat jezelf horen wanneer je iets ziet dat niet door de beugel kan. Geef elke vuile opmerking een stevig antwoord. Grab elke rotzak die over de schreef gaat by the balls en make the world great. Niet again, maar eindelijk. Want het wordt verdomme hoog tijd."



"We zoeken oplossingen voor een gigantisch probleem. Een probleem dat we als mannen mee moeten aanpakken, net omdat sommige geslachtsgenoten de oorzaak zijn. Vrouwen, blijf alle overschrijdend gedrag signaleren, alsjeblieft. Wij staan aan jullie kant. Wij luisteren, of je nu spreekt of niet anders kan dan zwijgen."



Lees hun volledige statement hier.

