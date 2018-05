"Systeem van penitentiair verlof en uitgaansvergunningen werkt goed" TT

30 mei 2018

18u00

Bron: Belga 7 Het systeem van penitentiair verlof en uitgaansvergunningen heeft al tientallen jaren zijn nut bewezen. Het drama in Luik kan een goed functionerend systeem niet ter discussie stellen. Dat zegt Marc Dizier, directeur van de gevangenis van Andenne en voorzitter van de Franstalige vereniging voor gevangenisdirecteurs.

De dader van de schietpartij in Luik was met penitentiair verlof. Hij had al meermaals de gevangenis mogen verlaten ter voorbereiding van zijn definitieve invrijheidstelling in 2020. Door de schietpartij in Luik barstte de discussie opnieuw los over het systeem van de efficiëntie van dat systeem.

Volgens Dizier heeft het systeem al jaren zijn nut bewezen. "Het is een menselijk systeem, dat natuurlijk niet perfect is", onderlijnt de directeur van de gevangenis van Andenne. Volgens hem mag de emotie die losbarstte na de schietpartij in Luik zo'n systeem niet ter discussie stellen.

Voorwaarden

Een gedetineerde kan penitentiair verlof krijgen op zijn eigen aanvraag. Het stelt hem volgens Dizier in staat om drie keer 36 uren per trimester de gevangenis te verlaten. Er zijn een aantal voorwaarden aan gekoppeld, zoals op tijd terugkeren naar de gevangenis, geen drugs en alcohol gebruiken en geen nieuwe inbreuken plegen.

"Zijn recht op penitentiair verlof en uitgaansvergunningen is hem enkele maanden ontnomen", zegt Dizier. "Maar het is normaal dat hij dat recht na verloop van tijd terugkrijgt. Vanuit criminologisch standpunt is het aan te raden dat we gevangenen goed voorbereiden op hun vrijlating."

Benjamin Herman, de 31-jarige dader van de schietpartij, keerde niet altijd zoals gepland terug naar de gevangenis na zijn uitgaansvergunning en penitentiair verlof. Minister van Justitie Koen Geens verklaarde gisteren dat Herman elf uitgaansvergunningen en 13 penitentiaire verloven kreeg, die goed verliepen. Bij de schietpartij vielen drie doden, onder wie twee politieagenten.