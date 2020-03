“Systeem van herverdeling patiënten werkt” Belga

31 maart 2020

16u07 1 Sommige ziekenhuizen zijn bijna overbelast, maar het systeem van herverdeling van patiënten werkt wel degelijk. Dat zegt Geert Meyfroidt, voorzitter van de Belgische vereniging voor Intensieve Geneeskunde dinsdagmiddag.

In de provincie Limburg worden al patiënten overgebracht naar andere ziekenhuizen, bijvoorbeeld uit het zwaar getroffen Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden. En in het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk zijn momenteel 36 van de 41 bedden voor intensieve zorg bezet. Omdat de druk in de hele provincie toeneemt, worden patiënten al naar Antwerpse ziekenhuizen overgebracht. Er wordt ook gekeken naar het minder getroffen Luik.

Meyfroidt bevestigt dat sommige ziekenhuizen in Limburg fel overbelast zijn. “Daar zijn proportioneel meer patiënten opgenomen. Maar het systeem van de herverdeling van patiënten werkt wel. Sommige patiënten kunnen overgebracht worden naar grotere ziekenhuizen. Een andere oplossing is patiënten overbrengen naar een andere provincie. En heel ernstig zieke patiënten kunnen verwezen worden naar universitaire centra”, legt Meyfroidt uit.

Met de trend die we nu zien, zullen we wellicht genoeg capaciteit hebben op intensieve zorg Geert Meyfroidt, voorzitter van de Belgische vereniging voor Intensieve Geneeskunde

Nog genoeg bedden

Meyfroidt benadrukt ook dat er momenteel nog steeds voldoende aantal bedden op intensieve zorg beschikbaar zijn. “België doet het op dit moment goed. Met de trend die we nu zien, zullen we wellicht genoeg capaciteit hebben op intensieve zorg. Als er morgen of één van de komende dagen tenminste geen gigantische knik komt in die trend.”

De Belgische vereniging voor Intensieve Geneeskunde heeft momenteel een adviserende rol in de coronacrisis. “Dat komt vooral omdat deze crisis een groot logistiek probleem is”, aldus Meyfroidt.