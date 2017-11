"Systeem binnenlandse adoptie niet ophangen aan zaak met homokoppel dat adoptiezoon moest terugggeven" ep

Bron: belga 0 RV Manish en Michaël met hun adoptiezoon. "We mogen het systeem van binnenlandse adoptie niet ophangen aan deze ene casus." Dat zegt Iris Vandenborre, directrice van het Adoptiehuis, vandaag. Vandenborre heeft het over de zaak waarbij een homokoppel uit Schaarbeek hun geadopteerde kind na anderhalf jaar moet teruggeven aan de biologische moeder. Verschillende media berichten over de zaak. De directrice pleit er ook voor om adoptieouders meer slagkracht te geven in de periode dat de adoptie nog niet definitief is afgerond.

De baby, Manaël, werd geboren vorig jaar in april en vijf dagen later door de moeder afgestaan aan een homokoppel uit Schaarbeek. Drie maanden later ondertekende ze een akte bij de notaris, waarin ze bevestigde dat ze afstand deed van haar kind. Maar de adoptie is niet officieel tot er een definitief vonnis is van de rechtbank, en dat was er in deze zaak nog niet.

In februari, toen de baby tien maanden was, had de rechter de zaak nog altijd niet behandeld. En toen liet de vrouw weten dat ze haar kind terug wilde. De rechter oordeelde in juni dat de baby terug moest naar zijn biologische moeder. Het koppel ging in oktober in beroep, maar verloor opnieuw.

Erg uitzonderlijk

"Juridisch klopt dit, maar menselijk blijft het natuurlijk een drama", zegt Iris Vandenborre, directrice van het Adoptiehuis. Ze wil echter ook benadrukken dat deze situatie erg uitzonderlijk is. "Het is voor het eerst in 25 jaar dat ik dit meemaak. Ik vind het dan ook belangrijk dat we binnenlandse adoptie niet ophangen aan deze ene casus", zegt ze. "Bij binnenlandse adoptie liggen de geboorteouders en de adoptieouders erg dicht bij elkaar. We proberen dit in het belang van het kind van in het begin zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Dit is hoe dan ook een triest verhaal."

Officieel statuut

Vandenborre pleit er ook voor om adoptieouders in de periode dat de adoptie nog niet is afgerond een officieel statuut te geven, bijvoorbeeld dat van pleegouder. Zolang het vonnis over de adoptie niet is uitgesproken, blijft het kind de naam van de biologische ouders houden. De adoptieouders kunnen in die periode ook niet beslissen over zaken als medische ingrepen. Een officieel statuut zou hen meer slagkracht geven.