"Surrealisme op zijn Belgisch" deed Marokkaanse prof in gesloten centrum belanden

19u11

Professor Abdelkader Hakkou en rector Yvon Englert. De Marokkaanse professor Abdelkader Hakkou, die sinds vrijdagnacht in het gesloten centrum van Steenokkerzeel was ondergebracht en zondagmiddag is vrijgelaten, had nooit opgesloten mogen worden. Dat zegt ULB-rector Yvon Englert, die met Hakkou de pers te woord stond. "Dit is surrealisme op zijn Belgisch", omschreef hij de feiten.

Abdelkader Hakkou reisde vrijdag naar België, omdat hij bij een onderzoeksproject betrokken is waar ook de Franstalige universiteit ULB aan meewerkt. Zijn paspoort en visum gaven hem al verschillende keren toegang tot het Belgisch grondgebied, maar vrijdag liep het fout. Volgens de prof begreep de politieagent die hem op de luchthaven van Charleroi controleerde het motief van zijn reis niet.

"Wij betwisten niet dat zijn documenten niet helemaal waren wat ze hadden moeten zijn, maar dat rechtvaardigt nog geen opsluiting en een uitwijzingsprocedure", reageert ULB-rector Englert. "Een eenvoudig telefoontje had voor de nodige inlichtingen kunnen zorgen." Englert benadrukt dat Hakkou in het kader van een universitair samenwerkingsproject naar België gekomen is, dat gefinancierd wordt door de federale overheid. "Dit is dus surrealisme op zijn Belgisch", vindt Englert. Volgens de rector is het niet de eerste keer dat genodigden aan de grens worden tegengehouden. "Ik keur dit klimaat af waarbij de universiteit gehinderd wordt in het uitdragen van haar universalistische visie en dat België een negatief imago geeft. We moeten wakker worden."