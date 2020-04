'Superkern' buigt zich over nieuw pakket economische maatregelen ARA

11 april 2020

00u00 0 De regering-Wilmès legt straks een nieuw pakket economische maatregelen voor aan de tien partijen die de regering steunen in de strijd tegen corona. Maar over premies voor de zorgsector of anderen die blijven werken, zal nog geen beslissing vallen.

Straks probeert de federale regering de knoop door te hakken voor een nieuw pakket aan economische steunmaatregelen om de coronacrisis aan te pakken. Ze leggen dat pakket vandaag voor aan de superkern, met daarin de tien partijen die de regering steunen in haar aanpak van de coronacrisis.

Even leek er sprake van dat er vandaag al groen licht zou komen voor een financieel extraatje voor het zorgpersoneel, maar dat is uiteindelijk nog niet helemaal rond. Er zouden nog extra berekeningen gemaakt moeten worden, bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat de verschillende maatregelen niet eindeloos te cumuleren vallen. Voor de premie circuleert een bedrag rond de 1.000 euro, maar dat wil de regering niet bevestigen - kwestie van niemand teleur te stellen als het dan toch minder zou zijn.

Ook de financiële incentive of extra vakantiedagen voor de andere mensen die blijven werken zullen nog even op zich laten wachten. Minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) had eerder al een belastingvrije bonus van maximaal 1.000 euro voorgesteld, maar daar zijn volgens experts nog enkele technische problemen mee.

Over andere maatregelen is amper nog discussie: technisch werklozen die gaan bijklussen in de land- en tuinbouw zullen 75 procent van hun uitkering behouden. Op vraag van de landbouwers wordt ook overwogen om asielzoekers in te schakelen, die dan op de boerderij zouden verblijven. Daarnaast zou er ook beslist worden om het voor werknemers in cruciale sectoren mogelijk te maken om meer overuren te presteren, al zou dat steeds op vrijwillige basis zijn. Ook studenten zullen meer dan 475 uur per jaar kunnen werken.