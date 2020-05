‘Superkern’ bespreekt morgen nieuwe koopkrachtmaatregelen: horecacheque, btw-verlaging en premie van 250 euro voor leefloners op tafel TT

29 mei 2020

16u38 0 De federale regering zal morgen op het kernkabinet, waar de tien partijen die de regering-Wilmès steunen vertegenwoordigd zijn, verschillende voorstellen op tafel leggen op de koopkracht van de bevolking te verhogen. Dat meldt premier Sophie Wilmès (MR) in een persbericht.

In het ‘derde luik van het Federaal Plan voor Sociale en Economische Bescherming’, waarover het kernkabinet vandaag vergaderde, zitten verschillende maatregelen die de koopkracht van de bevolking moeten opkrikken. Bedoeling is volgens de premier “de maatregelen ter ondersteuning van de koopkracht, de economische activiteit en de werkgelegenheid voort te zetten en te versterken”.

De federale ministers en de partijvoorzitters bespreken daarom morgen onder andere de verdere uitbreiding van de tijdelijke werkloosheid, het overbruggingsrecht of het ‘corona’-ouderschapsverlof. Ook is er sprake van een fiscale stimulans via een verlaging van de bedrijfsvoorheffing, die bedoeld is om mensen die nu tijdelijk werkloos zijn weer aan het werk te laten gaan. Andere maatregelen zullen “de solvabiliteit van bedrijven garanderen, investeringen stimuleren en de werkgelegenheid in ons land helpen veiligstellen”, klinkt het.



De federale overheid wil ook tegemoet komen aan bepaalde sectoren als de horeca-, de cultuur- en de evenementensector. “Er zullen daarom welomschreven sectorale maatregelen worden voorgesteld, zoals een verlaging van de BTW, een horecacheque of een hogere aftrekbaarheid van beroepskosten.

Tot slot wil de federale overheid een éénmalige premie van 250 euro toekennen aan leefloners, personen met een beperking en mensen die recht hebben op een IGO (inkomensgarantie voor ouderen).

Alle tien de partijen die de regering steunen, zullen morgen bovendien hun eigen voorstellen kunnen indienen, zegt Wilmès. “De ambitie is om te komen tot een globale aanpak die ook rekening houdt met voorstellen uit de Kamer en daar de breedst mogelijke steun zal vinden in het parlement.”