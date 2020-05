‘Superkern’ bespreekt morgen nieuwe koopkracht- en steunmaatregelen: horecacheque, btw-verlaging en premie van 250 euro voor leefloners op tafel TT

29 mei 2020

16u38 20 De federale regering zal morgen op het kernkabinet, waar de tien partijen die de regering-Wilmès steunen vertegenwoordigd zijn, verschillende voorstellen op tafel leggen op de koopkracht van de bevolking te verhogen en om de horeca- en evenementensector te steunen. Dat meldt premier Sophie Wilmès (MR) in een persbericht.

In het ‘derde luik van het Federaal Plan voor Sociale en Economische Bescherming’, waarover het kernkabinet vandaag vergaderde, zitten verschillende maatregelen die de koopkracht van de bevolking moeten opkrikken. Bedoeling is volgens de premier “de maatregelen ter ondersteuning van de koopkracht, de economische activiteit en de werkgelegenheid voort te zetten en te versterken”.

De federale ministers en de partijvoorzitters bespreken daarom morgen onder andere de verdere uitbreiding van de tijdelijke werkloosheid, het overbruggingsrecht of het ‘corona’-ouderschapsverlof. Ook is er sprake van een fiscale stimulans via een tijdelijke verlaging van de bedrijfsvoorheffing gedurende drie maanden, die bedoeld is om mensen die nu tijdelijk werkloos zijn weer aan het werk te laten gaan. Andere maatregelen zullen “de solvabiliteit van bedrijven garanderen, investeringen stimuleren en de werkgelegenheid in ons land helpen veiligstellen”, klinkt het. Zo wordt het belastinguitstel verlengd: bedrijven zouden kunnen vragen om de betaling van hun belastingen uit te stellen tot eind dit jaar. Om de financiering van bedrijven te ondersteunen, komt er een tax shelter voor kmo’s en zullen bedrijven kunnen gebruikmaken van een hogere belastingaftrek voor investeringen.

Horecacheque

De federale overheid wil ook tegemoet komen aan bepaalde sectoren als de horeca-, de cultuur- en de evenementensector. Als alles goed gaat, kan de horecasector vanaf 8 juni terug opstarten, mits de nodige veiligheidsmaatregelen. De Nationale Veiligheidsraad beslist volgende week of en onder welke voorwaarden die heropstart kan plaatsvinden.

“Er zullen daarom welomschreven sectorale maatregelen worden voorgesteld”, zegt de premier. De BTW op maaltijden zou zakken van 12 naar 6 procent. De BTW op niet-alcoholhoudende dranken gaat van 21 naar 6 procent. Het is de bedoeling dat deze maatregel tot eind dit jaar loopt.

De regering stelt ook voor een horecacheque in te voeren, die werkgevers kunnen kopen voor hun werknemers. Zo’n cheque van maximaal 250 euro zou fiscaal aftrekbaar zijn en enkel in de Belgische horeca kunnen worden uitgegeven.

Verhoogde aftrek

Ook tot eind dit jaar zou er een verhoogde aftrek van restaurantkosten komen. Nu is die aftrek 69 procent. Dat zou dus 100 procent worden. Om de eventsector te steunen, stelt de regering voor om kosten van events tijdelijk voor 100 procent aftrekbaar te maken. Nu is dat maar voor 50 procent, zowel in de personenbelasting als in de vennootschapsbelasting.

Tot slot wil de federale overheid een éénmalige premie van 250 euro toekennen aan leefloners, personen met een beperking en mensen die recht hebben op een IGO (inkomensgarantie voor ouderen).

Alle tien de partijen die de regering steunen, zullen morgen bovendien hun eigen voorstellen kunnen indienen, zegt Wilmès. “De ambitie is om te komen tot een globale aanpak die ook rekening houdt met voorstellen uit de Kamer en daar de breedst mogelijke steun zal vinden in het parlement.”

De regering nam in maart al tweemaal een reeks maatregelen om de directe socio-economische gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Het ging dan onder meer om het vlot toekennen van tijdelijke werkloosheid of van een vervangingskomen - het overbruggingsrecht - voor zelfstandigen die hun zaak moesten sluiten of het verlenen van uitstel voor het betalen van belastingen.