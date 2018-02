"Stuur grieppatiënten niet onnodig naar druk bezette ziekenhuizen" ADN

19 februari 2018

18u31

Bron: Belga 4 De Belgische vereniging van artsensyndicaten (BVAS) en de Belgische vereniging voor spoedartsen (BeCEP) roepen hun leden vandaag op om grieppatiënten niet onnodig naar het ziekenhuis te sturen. De huisartsen en spoedartsen moeten zo, in een traditioneel erg drukke periode, een overbezetting in de ziekenhuizen tegengaan.

De griepepidemie nadert stilaan haar hoogtepunt, wat elk jaar weer tot overbezetting in de ziekenhuizen dreigt te leiden. Naar aanleiding daarvan vragen BVAS en BeCEP dat huisartsen en spoedartsen optimaal samenwerken om ervoor te zorgen dat grieppatiënten niet onnodig naar het ziekenhuis worden doorgestuurd. Er wordt benadrukt dat griep in principe best thuis wordt behandeld, tenzij er sprake is van complicaties of wanneer de ziekte gepaard gaat met andere aandoeningen.

Piekperiode

Ook viroloog en griepcommissaris Marc Van Ranst spreekt van een piekperiode. "De overbezetting in ziekenhuizen is een jaarlijks terugkerend fenomeen in deze periode", bevestigt Van Ranst. "Dat heeft ook te maken met de besparingsrondes, waardoor er minder ziekenhuisbedden zijn."

Tot grote problemen lijkt dat in elk geval niet te zorgen. "Ziekenhuizen slagen er wel in hun plan te trekken, al zal het op piekmomenten best spannend zijn. Maar dit is wellicht een van de topweken, want we verwachten dat het aantal griepgevallen de komende weken wel weer zal afnemen."

"Ik denk dat onze huisartsen nu al heel verantwoord omspringen met het doorsturen van patiënten naar de ziekenhuizen", zegt Van Ranst. "Ze weten perfect wie ze thuis kunnen laten en wie niet. Als ze dan eens een patiënt doorsturen, dan nemen de ziekenhuizen die maar beter op", klinkt het. "Het probleem kan zich wel stellen met mensen die uit eigen beweging naar de spoeddienst gaan. Maar gelukkig spelen ook de spoedartsen hun rol. De gezondheidszorg werkt bijzonder verantwoord in deze periode."