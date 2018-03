"Stukgelopen relatie tussen Homans en Meeuws ligt aan de basis van politieke vete in Antwerpen" Redactie

29 maart 2018

18u48

Bron: Knack 0 Sp.a is ervan overtuigd dat N-VA achter de "georkestreerde actie" tegen Tom Meeuws zit. Volgens Knack is intussen ook duidelijk waarom: Meeuws had van half 2013 tot 2015 een relatie met Liesbeth Homans.

In het begin was Meeuws directeur Samen Leven, terwijl Homans als OCMW-voorzitter en schepen van Sociale Zaken zijn politiek verantwoordelijke was. Dat veranderde toen Meeuws in 2013 naar De Lijn verhuisde. Pas later, in 2016, stelde hij zich kandidaat voor het lokale voorzitterschap van sp.a, en outte hij zich dus als een belangrijke politieke tegenstander van N-VA-voorzitter en Antwerps burgemeester Bart De Wever.

Volgens Knack was de relatie tussen Meeuws en Homans geen geheim in de Antwerpse politiek: zowel sp.a als N-VA wisten ervan. Terwijl die eerste de afgelopen relatie als een strikt persoonlijke zaak beschouwde, trok De Wever zich het verdriet van Homans persoonlijk aan, wat resulteerde in een vete met Meeuws.

Bij ons wordt gezegd: 'Meeuws moet kapot om wat hij Homans heeft aangedaan' N-VA-bron

Een bron binnen N-VA bevestigt aan Knack dat de stukgelopen relatie tussen Homans en Meeuws de reden is van wat er de afgelopen weken in Antwerpen gebeurd is. Homans zelf zou met de jacht op Meeuws niets te maken hebben.

"We hebben Liesbeth keer op keer gewaarschuwd, maar zij dacht in Tom Meeuws de liefde van haar leven gevonden te hebben", zegt de bron. "Ze dacht echt dat hij zijn gezin voor haar zou verlaten. Dat is niet gebleken, maar het is niet vergeten. Bij ons wordt inderdaad gezegd: 'Meeuws moet kapot.' Om wat hij Liesbeth heeft aangedaan."

We hebben Liesbeth keer op keer gewaarschuwd, maar zij dacht in Tom Meeuws de liefde van haar leven gevonden te hebben N-VA-bron