"Studenten gaan op gezonde manier om met alcohol en cannabis" Dat zegt directeur VAD na bevraging 36.000 studenten HR

17 mei 2018

10u28

Bron: Belga 0 Vlaamse studenten gaan op een relatief gezonde manier om met alcohol, tabak, cannabis en psychoactieve medicatie. Dat zegt Marijs Geirnaert, directeur het Vlaams expertisecentrum voor Alcohol en andere Drugs (VAD) op basis van een bevraging bij 36.000 studenten.

Tweederde van de studenten blijft onder de VAD-richtlijn van 10 glazen alcohol per week, maar de resterende 37 procent zit meteen aan gemiddeld 29 glazen per week in lesperiodes. Bij de groep die onder de VAD-richtlijn zit, worden gemiddeld drie glazen per week gedronken tijdens die periode.

Hoewel de meeste studenten dus onder de richtlijn blijven, spreekt VAD van een verhoogd risico op probleemgebruik bij de helft van de studenten. Het gaat dan om studenten die af en toe, of zelfs regelmatig, risicogedrag vertonen, zoals bingedrinken, indrinken voor het uitgaan of drankspelletjes. Onder studenten bestaat een verkeerd beeld van hoe vaak studenten bingedrinken. Zes op de tien denkt dat studenten wekelijks of vaker aan bingedrinken doen, terwijl het in werkelijkheid gaat om 11 procent van de studenten.

Medicatie om te studeren

Negen procent van de studenten nam ooit stimulerende medicatie om beter te studeren. Twee op de drie zegt in de bevraging wel dat ze daar nooit het gewenste effect hebben van ondervonden.

Het onderzoek leert ook dat 1 procent, goed 2.400 studenten, dagelijks cannabis gebruikt. Een kwart van de studenten gebruikte het afgelopen jaar cannabis, en dat gebeurt vooral in de lesperiodes. Iets minder dan een derde zegt het afgelopen jaar gerookt te hebben.

Voor VAD-directeur Geirnaert moet er nog altijd gewerkt worden aan "een mentaliteitswijziging". Het is al de vierde keer dat deze grootschalige studentenbevraging plaatsvond. Voor het eerst namen alle instellingen van het hoger onderwijs in Vlaanderen en het Nederlandstalig hoger onderwijs in Brussel deel.